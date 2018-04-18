Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что ответ Москвы на последние санкции США будет точечным и болезненным. Решение будет принято в весеннюю сессию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что ответ Москвы на последние санкции США будет точечным и болезненным. Решение будет принято в весеннюю сессию.Те, кто вводит санкции против России, должны понимать, что они будут чреваты серьезными последствиями для инициаторов этих санкций, тех, кто запустил этот разрушительный механизм против международного сотрудничества. Наш ответ будет точечным, болезненным и чувствительным, – передаетслова Матвиенко. При этом спикер Совфеда сравнила санкции с бумерангом.Также Матвиенко заверила, что закон об ответных мерах России не будет содержать непродуманных решений, способных нанести вред российским гражданам или отечественной экономике.Документ будет тщательно прорабатываться с экспертным сообществом, каждое из предложений сенаторов, депутатов нуждается в серьезном анализе и тщательной работе с экспертами. Ни одна из мер, предложенных в нем, не будет нести вред ни для экономики, ни для граждан, – сказала Матвиенко.По ее словам, закон об ответных санкциях на антироссийскую политику Запада будет принят до конца июля.Ранее в среду Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.