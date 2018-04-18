После недолгого затишья Мелания Трамп вновь оказалась в центре скандала. Первая леди США посетила мемориал, созданный в память о жертвах опиоидов, однако в Сети кинулись обсуждать не поступок дивы, а ее образ.

После недолгого затишья Мелания Трамп вновь оказалась в центре скандала. Первая леди США посетила мемориал, созданный в память о жертвах опиоидов, однако в Сети кинулись обсуждать не поступок дивы, а ее образ.Возле стены мемориала Мелания позировала в роскошном пальто пудрового цвета, накинутом поверхсветло-горчичного оттенка водолазки и бледно-желтой юбки. Образ Трамп дополнили замшевые лодочки от известного бренда, стоимость которых проницательные пользователи соцсетей оценили в 700 с лишним долларов.В первую очередь общественность возмутила выбранная первойледи цветовая гамма. Многие подписчики Трамп в Twitter посчитали, что для подобных мероприятий стоитделать ставку на более темные или нейтральные оттенки. Во-вторых, неравнодушным по какой-то причине не давала покоя обувь Мелании. К ней комментаторы предъявили очень много претензий. Тем не менее, обосновать свои слова завсегдатаи Интернета так и не смогли.Икона стиля далеко не впервые испытывает на себе повышенное внимание общественности из-за предметов гардероба. Так, в 2017 году критика разразилась буквально на ровном месте. Для посещения благотворительного вечера в Белом доме первая леди США выбрала кокетливую малиновую юбку с завышенной талией и обтягивающий белый том. Образ дополняли розовые лодочки на шпильке.Интернет-пользователи просто не могли пройти мимо. Они раскритиковали диву за "легкомысленный наряд", который, по их мнению, не подходил для мероприятия, связанного со сбором денег. Они посоветовали Мелании более тщательно подбирать гардероб, отказавшись от платьев, демонстрирующих фигуру.