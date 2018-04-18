Президент Украины и главнокомандующий вооруженными силами
страны Петр Порошенко не способен предоставить жилье собственным офицерам. Об
этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя обращение служащих
Военно-морских сил (ВМС) Незалежной, покинувших Крым после его воссоединения с
Россией в 2014 году.
Президент Украины и главнокомандующий вооруженными силами
страны Петр Порошенко не способен предоставить жилье собственным офицерам. Об
этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя обращение служащих
Военно-морских сил (ВМС) Незалежной, покинувших Крым после его воссоединения с
Россией в 2014 году.
По словам эксперта, если украинский лидер не смог решить
этот вопрос за прошедшие четыре года, то сейчас, в условиях политического и
экономического кризисов он тем более не в состоянии решить этот вопрос.
Аналитик подчеркнул, что вооруженные силы Незалежной находятся в тяжелом
положении, несмотря на обещания Порошенко сделать украинскую армию самой
сильной в Европе.
По словам Мезюхо, можно ожидать популистских заявлений
президента, который попытается поднять себе рейтинг в свете предстоящих в
следующем году выборов главы государства. "Конечно, данная ситуация не красит
украинскую армию", – цитирует политолога . Эксперт отметил, что
Порошенко может пообещать что угодно, но эти слова вряд ли когда-то станут
реальностью.
Напомним, в среду, 18 апреля, 35 офицеров украинских морских
сил, не пожелавших остаться в Крыму после воссоединения полуострова с Россией,
написали письмо Порошенко с просьбой предоставить им жилье. По словам
военнослужащих, вопрос не двигается с мертвой точки уже на протяжении четырех
лет. "Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые
остались патриотами своей страны", – недоумевают моряки.
Военнослужащие военно-морских сил Незалежной выразили
надежду, что власть все-таки решит их проблемы. В противном случае они
пригрозили вернуться на полуостров и принять российское гражданство.
Ну а пока офицеры "самой мощной армии в Европе"
продолжают бомжевать, их главнокомандующий богатеет как на дрожжах. По данным
Forbes, его состояние оценивается в 858 миллионов долларов – более 21 миллиарда
гривен. Только за 2016 год украинский лидер стал богаче на 100 миллионов
долларов.
В числе его активов крупная кондитерская компания Roshen,
Международный инвестиционный банк и ряд других активов в автомобильной, судостроительной,
машиностроительной и крахмальной отраслях. Кроме того, Порошенко является
бенефициаром холдинга "Укрпроминвест-Агро".