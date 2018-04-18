Президент Украины и главнокомандующий вооруженными силами страны Петр Порошенко не способен предоставить жилье собственным офицерам. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя обращение служащих Военно-морских сил (ВМС) Незалежной, покинувших Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году.

Президент Украины и главнокомандующий вооруженными силамистраны Петр Порошенко не способен предоставить жилье собственным офицерам. Обэтом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя обращение служащихВоенно-морских сил (ВМС) Незалежной, покинувших Крым после его воссоединения сРоссией в 2014 году.По словам эксперта, если украинский лидер не смог решитьэтот вопрос за прошедшие четыре года, то сейчас, в условиях политического иэкономического кризисов он тем более не в состоянии решить этот вопрос.Аналитик подчеркнул, что вооруженные силы Незалежной находятся в тяжеломположении, несмотря на обещания Порошенко сделать украинскую армию самойсильной в Европе.По словам Мезюхо, можно ожидать популистских заявленийпрезидента, который попытается поднять себе рейтинг в свете предстоящих вследующем году выборов главы государства. "Конечно, данная ситуация не краситукраинскую армию", – цитирует политолога . Эксперт отметил, чтоПорошенко может пообещать что угодно, но эти слова вряд ли когда-то станутреальностью.Напомним, в среду, 18 апреля, 35 офицеров украинских морскихсил, не пожелавших остаться в Крыму после воссоединения полуострова с Россией,написали письмо Порошенко с просьбой предоставить им жилье. По словамвоеннослужащих, вопрос не двигается с мертвой точки уже на протяжении четырехлет. "Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которыеостались патриотами своей страны", – недоумевают моряки.Военнослужащие военно-морских сил Незалежной выразилинадежду, что власть все-таки решит их проблемы. В противном случае онипригрозили вернуться на полуостров и принять российское гражданство.Ну а пока офицеры "самой мощной армии в Европе"продолжают бомжевать, их главнокомандующий богатеет как на дрожжах. По даннымForbes, его состояние оценивается в 858 миллионов долларов – более 21 миллиардагривен. Только за 2016 год украинский лидер стал богаче на 100 миллионовдолларов.В числе его активов крупная кондитерская компания Roshen,Международный инвестиционный банк и ряд других активов в автомобильной, судостроительной,машиностроительной и крахмальной отраслях. Кроме того, Порошенко являетсябенефициаром холдинга "Укрпроминвест-Агро".