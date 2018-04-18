Отключать горячую воду в городе начнут поэтапно после завершения отопительного сезона, который стандартно завершается примерно в последние дни апреля.

В этом году в Москве могут пересмотреть период отключения горячей воды. Сроки отключения для профилактических мероприятий в будущем могут быть вообще сокращены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петра Бирюкова.К сожалению, совсем не отключать воду в городе не получится — ведь каждой системе нужна регулярная профилактика.Но теперь, по словам Бирюкова, отключать горячую воду в городе начнут поэтапно после завершения отопительного сезона, который стандартно завершается примерно в последние дни апреля."Есть график, с ним можно ознакомиться на наших порталах", — сказал Бирюков.Он отметил, что сегодня горячая вода отключается на 10 дней, но допустил, что этот период в будущем может быть сокращен. Чиновник пояснил, что ещё восемь лет назад воду отключали на 20 и более дней, затем сроки были сокращены до 15 дней, а теперь дошли до 10 дней", — резюмировал заммэра.