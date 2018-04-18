Прославленный фигурист и тренер Александр Жулин увлекся молодой ученицей Натальей Миайловой, когда был еще официально женат на Татьяне Навке. Однако это обстоятельство не помешало девушке признаться ему в любви и захотеть его поцеловать.

Прославленный фигурист и тренер Александр Жулин увлекся молодой ученицей Натальей Миайловой, когда был еще официально женат на Татьяне Навке. Однако это обстоятельство не помешало девушке признаться ему в любви и захотеть его поцеловать.Александр Жулин и Наталья Михайлова стали гостями передачи "Звезды сошлись", которая была посвящена парам с внушительной разницей в возрасте. Прославленный тренер старше своей избранницы на 23 года, однако этот факт их не смущал. Наталья была ученицей Александра, по ее признанию, она не сразу в него влюбилась. Вначале девушка испытывала шок и уважение, лишь со временем она разглядела в тренере мужчину.По признанию Михайловой, она первая призналась ему в любви. Причем даже хотела его поцеловать. "А я еще тогда был женат вторым браком (на фигуристке Татьяне Навке. – Прим.ред.) и... Я боялся все испортить. Я понимал, куда я лезу, что я уже в нее влюбился, но были такие метания серьезные, потому что дочь (Александра Жулина – общая дочь Татьяны Навки и Александра Жулина. – Прим.ред.) осталась", – объяснил на шоу тренер.Вследствие этого Жулин и Михайлова встречались год (пока оформлялся развод), а потом только стали жить вместе. Их отношения родители Натальи, разумеется, приняли в штыки. Ведь ей было всего 20 лет, а ему – 43 года. Родственники отговаривали Наталью, потому что не верили в их будущее, но со временем это прошло. Правда, теперь родители фигуристки не понимают, почему Александр и Наталья до сих пор официально не оформили отношения.Действительно, влюбленные вместе уже 11 лет, однако так и не добрались до загса. По признанию Михайловой, она не против выйти замуж, и Жулин даже делал ей предложение, но... Тренер, у которого за плечами осталось два развода, объяснил, что "боится все испортить".Тем не менее, Александр и Екатерина воспитывают дочь Екатерину. Девочке уже пять лет, однако пока фигурным катанием она не занимается. Девочка увлекается теннисом. маленькая Катя носит фамилию отца. Кстати, на одном ребенке пара останавливаться не намерена. Жулин и Михайлова мечтают о сыне.