Физики сжали железо до 14 миллионов атмосфер, чтобы понять, что происходит в недрах далёких миров.

Физики впервые изучили, как ведёт себя железо при давлениях, сравнимых с условиями в ядре суперземли. Полученные данные помогут улучшить модели внутреннего строения планет и точнее интерпретировать данные космических наблюдений. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Nature Astronomy командой во главе с Джоном Эггертом (Jon Eggert) из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, США."Открытие большого количества планет вне нашей Солнечной системы стало одним из самых захватывающих научных прорывов нашего поколения, – говорит в пресс-релизе лаборатории первый автор исследования Рэймонд Смит (Raymond Smith). – Эти открытия поднимают фундаментальные вопросы: каковы различные типы экзопланет и как они формируются и развиваются? Какие из этих объектов потенциально могут поддерживать на поверхности условия, подходящие для жизни? Для решения таких вопросов необходимо понимать состав и внутреннюю структуру этих объектов".До далёких миров не дотянешься с пробиркой, и у астрономов весьма мало способов выяснить, что там происходит. Специалисты ориентируются на спектр планеты, на её плотность, расстояние до звезды и так далее. По этим скудным данным приходится восстанавливать вероятный химический состав планеты, условия на поверхности, геологические особенности и так далее. В этом учёным помогают специально разработанные модели.Но модель не возьмётся ниоткуда: для её построения нужны экспериментальные данные. Здесь, как говорится, и зарыта собака.Большинство потенциально обитаемых миров, известных на сегодняшний день астрономам, в несколько раз превосходят Землю по размерам. Это объяснимо: чем больше планета, тем проще её найти. Однако воспроизвести в лаборатории условия, царящие в недрах таких суперземель, не так-то просто. В частности, если планета больше Земли в пять раз, то давление в её центре достигает двух миллионов атмосфер. Как ведёт себя вещество в таких условиях, попросту никто не знает.Авторы решили по возможности заполнить этот пробел. В качестве подопытного материала они выбрали железо. Такой выбор легко объясним. Железо – самый тяжёлый элемент, образующийся в недрах звёзд при термоядерном синтезе, а это основной "химический комбинат" во Вселенной. Более тяжёлые "обитатели" таблицы Менделеева рождаются лишь при взрывах сверхновых, столкновениях нейтронных звёзд и некоторых других экзотических процессах.Поскольку железо образуется в недрах звёзд, его в космосе довольно много, так что оно наверняка найдётся в составе любой скалистой планеты. А поскольку оно такое тяжёлое, то под действием гравитации опустится в самый её центр. Выходит, "мы говорим: ядро, подразумеваем: железо". К слову, из этого металла по большей части состоит и ядро Земли.Чтобы сжать вещество, исследователи использовали лазер NIF, который на сегодняшний день является мощнейшим в мире. В импульс продолжительностью 30 наносекунд он вкладывает до двух мегаджоулей энергии. Это позволило авторам получить давление света, равное 14 миллионам атмосфер. Эта цифра в четыре раза превосходит предыдущий рекорд. Такие значения достигаются в ядре планеты, в три-четыре раза превосходящей Землю по размерам.Измеряя скорость звука в сжатом железе, специалисты вывели его уравнение состояния. Это закон, который связывает объём, давление и температуру вещества, так что любой из этих параметров можно найти, зная два других.В качестве первого применения полученных знаний эксперты построили зависимость массы от радиуса для гипотетической планеты, состоящей из чистого железа. Поясним, что эта зависимость не сводится к умножению известной из таблицы плотности металла на объём небесного тела, так как плотность будет существенно меняться с глубиной.Конечно, железная планета – это "сферический конь в вакууме", но в будущем выведенное уравнение наверняка будет использовано и в более правдоподобных моделях.К слову, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как астрономы впервые узнали, из чего состоят землеподобные планеты, и о звезде, плавящей экзопланету изнутри.