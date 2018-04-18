Мосгордума сделала еще один шаг, направленный на демократизацию
избирательного процесса. Внесенные в столичное законодательство изменения позволят
повысить прозрачность выборов, а у москвичей появится дополнительная
возможность принять участие в голосовании.
Мосгордума сделала еще один шаг, направленный на демократизацию
избирательного процесса. Внесенные в столичное законодательство изменения позволят
повысить прозрачность выборов, а у москвичей появится дополнительная
возможность принять участие в голосовании.
Московский парламент принял в первом чтении поправки в городской
избирательный кодекс, закрепляющие, в частности, право столичной Общественной
палаты назначать наблюдателей на избирательных участках при голосовании на
выборах мэра, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления. Законопроект
был внесен на рассмотрение по инициативе мэра Сергея Собянина.
Речь в документе идет об установлении дополнительных
гарантий реализации избирательных прав граждан, а также обеспечении гласности и
открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы
государственной власти Москвы и органы местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований. Также, согласно поправкам, на два часа увеличивается
время голосования на выборах: избирательные участки будут закрываться в 22
часа.
Ожидается, что в окончательном чтении поправки будут приняты
и вступят в силу до начала предстоящей кампании по выборам мэра Москвы. Они
пройдут в в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов напомнил, что
на прошедших президентских выборах Общественная палата Москвы уже направляла
своих наблюдателей на участки, что способствовало большей открытости процедуры
голосования и подсчету голосов.
"Участие наблюдателей Общественной палаты, которые не
ангажированы ни одним из кандидатов, показало, что они наиболее объективно и
грамотно подготовлены. Они не отстаивают политических интересов
кандидатов", – подчеркнул Горбунов.
В свою очередь, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил
большое значение поправки, дающей право Общественной палате назначать на
региональных выборах наблюдателей в избирательные комиссии. "Теперь
волонтеры Общественной палаты получат официальный статус наблюдателя. Кстати,
именно с такой инициативой выступил общественный штаб по наблюдению за выборами
президента", – подчеркнул политик.
В Москве наработан колоссальный опыт беспристрастного
наблюдения за голосованием избирателей: в столице сформировался стандарт
честных выборов. К примеру, все избирательные участки в Москве оснащены
видеокамерами, изображение с которых в режиме онлайн транслируется в Сети.
Также в контроль за выборами вовлечены общественные организации, политические
партий и волонтеры. Наконец, в столице полностью искоренена практика удаления с
участков наблюдателей и журналистов.
Напомним, на выборах 18 марта волонтеры корпуса наблюдателей
Общественной палаты полностью справились со своей задачей. Тогда, на столичные
участки вышли 3497 Председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и
местному самоуправлению Александр Семенников уверен, что во время подготовки и
проведения президентских выборов произошло формирование движения общественного
независимого наблюдения за ними. наблюдателей, удалось охватить практически
100% избирательных участков.
Напомним, что поправки, наделяющие региональные Общественные
палаты такими же полномочиями, были внесены в Госдуму в марте, однако пока не
приняты. В этом отношении столица находится в авангарде внедрения законодательных
инициатив, направленных на создание дополнительных гарантий реализации
избирательных прав граждан.