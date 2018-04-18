Мосгордума сделала еще один шаг, направленный на демократизацию избирательного процесса. Внесенные в столичное законодательство изменения позволят повысить прозрачность выборов, а у москвичей появится дополнительная возможность принять участие в голосовании.

Мосгордума сделала еще один шаг, направленный на демократизациюизбирательного процесса. Внесенные в столичное законодательство изменения позволятповысить прозрачность выборов, а у москвичей появится дополнительнаявозможность принять участие в голосовании.Московский парламент принял в первом чтении поправки в городскойизбирательный кодекс, закрепляющие, в частности, право столичной Общественнойпалаты назначать наблюдателей на избирательных участках при голосовании навыборах мэра, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления. Законопроектбыл внесен на рассмотрение по инициативе мэра Сергея Собянина.Речь в документе идет об установлении дополнительныхгарантий реализации избирательных прав граждан, а также обеспечении гласности иоткрытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органыгосударственной власти Москвы и органы местного самоуправления внутригородскихмуниципальных образований. Также, согласно поправкам, на два часа увеличиваетсявремя голосования на выборах: избирательные участки будут закрываться в 22часа.Ожидается, что в окончательном чтении поправки будут принятыи вступят в силу до начала предстоящей кампании по выборам мэра Москвы. Онипройдут в в единый день голосования 9 сентября 2018 года.Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов напомнил, чтона прошедших президентских выборах Общественная палата Москвы уже направляласвоих наблюдателей на участки, что способствовало большей открытости процедурыголосования и подсчету голосов."Участие наблюдателей Общественной палаты, которые неангажированы ни одним из кандидатов, показало, что они наиболее объективно играмотно подготовлены. Они не отстаивают политических интересовкандидатов", – подчеркнул Горбунов.В свою очередь, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметилбольшое значение поправки, дающей право Общественной палате назначать нарегиональных выборах наблюдателей в избирательные комиссии. "Теперьволонтеры Общественной палаты получат официальный статус наблюдателя. Кстати,именно с такой инициативой выступил общественный штаб по наблюдению за выборамипрезидента", – подчеркнул политик.В Москве наработан колоссальный опыт беспристрастногонаблюдения за голосованием избирателей: в столице сформировался стандартчестных выборов. К примеру, все избирательные участки в Москве оснащенывидеокамерами, изображение с которых в режиме онлайн транслируется в Сети.Также в контроль за выборами вовлечены общественные организации, политическиепартий и волонтеры. Наконец, в столице полностью искоренена практика удаления сучастков наблюдателей и журналистов.Напомним, на выборах 18 марта волонтеры корпуса наблюдателейОбщественной палаты полностью справились со своей задачей. Тогда, на столичныеучастки вышли 3497 Председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству иместному самоуправлению Александр Семенников уверен, что во время подготовки ипроведения президентских выборов произошло формирование движения общественногонезависимого наблюдения за ними. наблюдателей, удалось охватить практически100% избирательных участков.Напомним, что поправки, наделяющие региональные Общественныепалаты такими же полномочиями, были внесены в Госдуму в марте, однако пока неприняты. В этом отношении столица находится в авангарде внедрения законодательныхинициатив, направленных на создание дополнительных гарантий реализацииизбирательных прав граждан.