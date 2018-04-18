В Киеве разразились очередной истерикой из-за
агрессивных действий России. На этот раз Москву обвинили в
увеличении военного присутствия на украинских рубежах. По словам директора
Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина,
защититься Незалежной нечем.
В Киеве разразились очередной истерикой из-за
"агрессивных" действий России. На этот раз Москву обвинили в
увеличении военного присутствия на украинских рубежах. По словам директора
Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина,
защититься Незалежной нечем.
“Военное присутствие России давно увеличено", – заявил
он. По словам Горбулина, несколько тысяч военнослужащих российской армии якобы
присутствуют в Донбассе (естественного, никаких доказательств своим словам он
не приводит). Кроме того, подчеркивает эксперт, в Крыму Россия создала мощную,
хорошо вооруженную 30-тысячную группировку.
Вместе с тем он полагает, что даже если боевые действия
между Москвой и Киевом начнутся, то вряд ли спусковым крючком станет
полуостров. Вместе с тем, подчеркнул Горбулин, Крым – это "подбрюшье"
Украины, прежде всего для Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской
областей.
Все это говорит о том, заявил эксперт, украинский эксперт,
что Незалежная "уже давно окружена". По его словам, Россия создала по
периметру страны 18 плацдармов, где присутствуют 4-я и 6-я авиационные армии.
"И для Украины страшен не столько российский “Искандер” – в ракетном плане
Россия имеет абсолютное преимущество. Поэтому нам защититься нечем", -
сетует он. Но Горбулин все-таки уверен: до войны дело не дойдет.
Напомним, ранее заместитель главы украинского министерства
по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне
перемещенных лиц Юрий Грымчак выразил надежду на "скорое исчезновение
России". По его словам, противостояние между двумя странами продолжится и
после окончания конфликта в Донбассе.
Чиновник призвал усилить санкционное давление на Москву для
урегулирования ситуации в регионе. Грымчак заявил, что Россия должна
"заплатить очень и очень дорого за свою политику".