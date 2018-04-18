В Киеве разразились очередной истерикой из-за агрессивных действий России. На этот раз Москву обвинили в увеличении военного присутствия на украинских рубежах. По словам директора Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина, защититься Незалежной нечем.

В Киеве разразились очередной истерикой из-за"агрессивных" действий России. На этот раз Москву обвинили вувеличении военного присутствия на украинских рубежах. По словам директораНационального института стратегических исследований Владимира Горбулина,защититься Незалежной нечем.“Военное присутствие России давно увеличено", – заявилон. По словам Горбулина, несколько тысяч военнослужащих российской армии якобыприсутствуют в Донбассе (естественного, никаких доказательств своим словам онне приводит). Кроме того, подчеркивает эксперт, в Крыму Россия создала мощную,хорошо вооруженную 30-тысячную группировку.Вместе с тем он полагает, что даже если боевые действиямежду Москвой и Киевом начнутся, то вряд ли спусковым крючком станетполуостров. Вместе с тем, подчеркнул Горбулин, Крым – это "подбрюшье"Украины, прежде всего для Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Запорожскойобластей.Все это говорит о том, заявил эксперт, украинский эксперт,что Незалежная "уже давно окружена". По его словам, Россия создала попериметру страны 18 плацдармов, где присутствуют 4-я и 6-я авиационные армии."И для Украины страшен не столько российский “Искандер” – в ракетном планеРоссия имеет абсолютное преимущество. Поэтому нам защититься нечем", -сетует он. Но Горбулин все-таки уверен: до войны дело не дойдет.Напомним, ранее заместитель главы украинского министерствапо вопросам "временно оккупированных территорий" и внутреннеперемещенных лиц Юрий Грымчак выразил надежду на "скорое исчезновениеРоссии". По его словам, противостояние между двумя странами продолжится ипосле окончания конфликта в Донбассе.Чиновник призвал усилить санкционное давление на Москву дляурегулирования ситуации в регионе. Грымчак заявил, что Россия должна"заплатить очень и очень дорого за свою политику".