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<a href="http://33live.ru/novosti/18-04-2018-na-organizaciyu-otdyxa-detej-v-2018-godu-vydelyat-403-mln-rublej.html" target="_blank">На организацию отдыха детей в 2018 году выделят 403 млн рублей</a> - Главным направлением в организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году в нашем регионе является, в первую очередь, обеспечение их безопасности. Такую задачу поставила Губернатор Светлана Орлова