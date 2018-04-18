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<a href="http://33live.ru/novosti/18-04-2018-na-prodazhu-vystavili-mercedes-benz-na-kotorom-ezdil-putin.html" target="_blank">На продажу выставили Mercedes-Benz, на котором ездил Путин</a> - Уже известно, что с началом нового срока правления президент России Владимир Путин пересядет на отечественный лимузин, созданный в рамках проекта Кортеж. А вот один из его прошлых автомобилей сейчас может купить любой желающий: на продажу выставлен бронированный Mercedes-Benz Pullman президента.