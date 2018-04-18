Инцидент произошел вечером во вторник, 17 апреля

Инцидент произошел вечером во вторник, 17 апреляВо дворе жилого дома на улице Шагова дети нашли военный снаряд.Участковый Егор Тетерин заметил компанию подростков, изучающих странный предмет. Подойдя поближе, он понял, что в прошлогодней листве лежит снаряд. Полицейский отвел детей на безопасное расстояние и сообщил о случившемся в дежурную часть.На место происшествия прибыли оперативники. Взрывотехники в ходе осмотра идентифицировали находку как 30 мм бронебойно-трассирующий снаряд.После обследования обнаруженный боеприпас сотрудниками полиции направлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Костромской области. Проводится проверка, в ходе которой предстоит узнать, как предмет оказался в жилом секторе.