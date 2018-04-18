Поправки в Избирательный кодекс Москвы, закрепляющие право столичной Общественной палаты назначать наблюдателей на избирательных участках при голосовании на выборах мэра, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления, одобрены в первом чтении на заседании столичного парламента.

Наблюдатели столичной Общественной палаты получат официальный статус на выборах. Поправки в Избирательный кодекс Москвы, закрепляющие право столичной Общественной палаты назначать наблюдателей на избирательных участках при голосовании на выборах мэра, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления, одобрены в первом чтении на заседании столичного парламента в среду.Законопроект был внесен на рассмотрение по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать своих наблюдателей на избирательных участках. Он напомнил, что на прошедших президентских выборах Общественная палата Москвы уже направляла своих наблюдателей на участки."Участие наблюдателей Общественной палаты, которые не ангажированы ни одним из кандидатов, показало, что они наиболее объективно и грамотно подготовлены. Они не отстаивают политических интересов кандидатов", — подчеркнул Горбунов.Как ожидается, в окончательном чтении поправки будут приняты и вступят в силу до начала предстоящей кампании по выборам мэра Москвы. Само голосование за кандидатов на главный пост в российской столице состоится в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.