Наглое поведение офицера Росгвардии, разъезжающего на
дорогой иномарке, возмутило пользователей сети. Капитану не уступили дорогу, тогда
он подрезал Оку, потребовал у водителя отдать права и выбил из его рук
телефон.
Наглое поведение офицера Росгвардии, разъезжающего на
дорогой иномарке, возмутило пользователей сети. Капитану не уступили дорогу, тогда
он подрезал "Оку", потребовал у водителя отдать права и выбил из его рук
телефон.
Конфликт между капитаном Росгвардии и водителем "Оки",
который не уступил ему дорогу, разгорелся в подмосковной Балашихе. Владелец
изделия отечественного автопрома обгонял внедорожник, когда навстречу из-за
поворота вывернула Toyota Land Cruiser Prado с "крутыми" номерами,
начинающимися с цифр "001".
Водителя Prado неуклюжие маневры "Оки" рассердили.
По словам участника инцидента, офицер поморгал дальним светом, развернулся, догнал его автомобиль и прижал к обочине.
Выйдя из роскошной иномарки, капитан в грубой форме потребовал у владельца
"Оки" отдать права. На призыв предъявить удостоверение офицер не
реагировал.
Увидев, что его снимают на телефон, сотрудник Росгвардии
выбил гаджет из рук водителя, сел в машину, развернулся в неположенном месте и
скрылся.
Видео, снятое пострадавшим, попало в распоряжение издания Life.ru, а пользователи сети переслали его
советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну. "Не ваш кадр?",
– поинтересовался подписчик аккаунта советника в Twitter. "Увы, в семье не без
уродов", – ответил Хинштейн.
Комментаторы на этом не успокоились. Их заинтересовало, откуда
у офицера в звании капитана деньги на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
Александр Хинштейн пообещал, что этот вопрос также будет изучен во время
проверки обстоятельств инцидента.