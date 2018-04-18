Наглое поведение офицера Росгвардии, разъезжающего на дорогой иномарке, возмутило пользователей сети. Капитану не уступили дорогу, тогда он подрезал Оку, потребовал у водителя отдать права и выбил из его рук телефон.

Наглое поведение офицера Росгвардии, разъезжающего надорогой иномарке, возмутило пользователей сети. Капитану не уступили дорогу, тогдаон подрезал "Оку", потребовал у водителя отдать права и выбил из его руктелефон.Конфликт между капитаном Росгвардии и водителем "Оки",который не уступил ему дорогу, разгорелся в подмосковной Балашихе. Владелецизделия отечественного автопрома обгонял внедорожник, когда навстречу из-заповорота вывернула Toyota Land Cruiser Prado с "крутыми" номерами,начинающимися с цифр "001".Водителя Prado неуклюжие маневры "Оки" рассердили.По словам участника инцидента, офицер поморгал дальним светом, развернулся, догнал его автомобиль и прижал к обочине.Выйдя из роскошной иномарки, капитан в грубой форме потребовал у владельца"Оки" отдать права. На призыв предъявить удостоверение офицер нереагировал.Увидев, что его снимают на телефон, сотрудник Росгвардиивыбил гаджет из рук водителя, сел в машину, развернулся в неположенном месте искрылся.Видео, снятое пострадавшим, попало в распоряжение издания Life.ru, а пользователи сети переслали егосоветнику директора Росгвардии Александру Хинштейну. "Не ваш кадр?",– поинтересовался подписчик аккаунта советника в Twitter. "Увы, в семье не безуродов", – ответил Хинштейн.Комментаторы на этом не успокоились. Их заинтересовало, откудау офицера в звании капитана деньги на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.Александр Хинштейн пообещал, что этот вопрос также будет изучен во времяпроверки обстоятельств инцидента.