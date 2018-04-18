У берегов датского города Скаген нашли немецкую подлодку U-3523, которая, по слухам, перевезла руководство нацистской Германии во главе с Гитлером в Южную Америку. Известно, что на борту субмарины находились 58 человек. Она находится на глубине 123 метров, достать ее пока не получается.

У берегов датского города Скаген нашли немецкую подлодку U-3523, которая, по слухам, перевезла руководство нацистской Германии во главе с Гитлером в Южную Америку. Известно, что на борту субмарины находились 58 человек. Она находится на глубине 123 метров, достать ее пока не получается, сообщает Daily Star.Распространению слухов о том, что Гитлеру удалось спастись, способствовали полученные американской разведкой показания некоторых очевидцев, которые утверждали, что видели лидера нацистов в Колумбии и Аргентине в конце 1940-х.Впрочем, по словам представителей датского Музея морской войны, никаких доказательств того, что U-3523 действительно перевозила беглых нацистов, нет.Ранее историки предполагали, что обнаруженная в десятках милях от Скагена субмарина была затоплена в результате атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по пути в Норвегию. Теперь исследователям, наконец, выпал шанс установить, так ли это.