Особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей. Измененные белки меняют структуру здоровых клеток.

Особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей.Измененные белки меняют структуру здоровых клеток.Исследования проводили ученые из Северо‐Западного университетав американском штате Иллинойс. Эксперты выяснили, что развитию раковых опухолеймогут способствовать специфические мутации в генах RAS, которые отвечают заразмножение клеток.Известно, что белки в составе RAS пронизывают мембрануздоровых клеток и меняют их структуру таким образом, что они становятсязлокачественными. Американские ученые установили, что именно этот вид мутации отвечает за 30% всехслучаев развития рака у человека.Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и к колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно поддаются лечению.Исследователям удалось определить связь мутаций сонкологией, когда они изучили протоонкогены – KRAS-белки – у пациентов,пораженных заболеванием. Каждую молекулу идентифицировали с помощью метода,называемого протеомикой "сверху вниз". Это помогло авторамисследования изучить все стадии присоединения белка к мембране клеток. Ксожалению, как остановить этот процесс, ученые пока не знают, сообщает со ссылкой на MedicalXpress.Ранее сообщалось, чтоамериканские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати нашли сособ избежать преждевременной смерти нашли . Основой их опытов стал синтезированный белок pUR4, поддерживающий функционирование клеток сердца.Новое лекарство, как выяснилось, эффективно предотвращает повторные инфаркты и продлевает жизнь детям с пороком сердца.