Особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей.
Измененные белки меняют структуру здоровых клеток.
Особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей.
Измененные белки меняют структуру здоровых клеток.
Исследования проводили ученые из Северо‐Западного университета
в американском штате Иллинойс. Эксперты выяснили, что развитию раковых опухолей
могут способствовать специфические мутации в генах RAS, которые отвечают за
размножение клеток.
Известно, что белки в составе RAS пронизывают мембрану
здоровых клеток и меняют их структуру таким образом, что они становятся
злокачественными. Американские ученые установили, что именно этот вид мутации отвечает за 30% всех
случаев развития рака у человека.
Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и к колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно поддаются лечению.
Исследователям удалось определить связь мутаций с
онкологией, когда они изучили протоонкогены – KRAS-белки – у пациентов,
пораженных заболеванием. Каждую молекулу идентифицировали с помощью метода,
называемого протеомикой "сверху вниз". Это помогло авторам
исследования изучить все стадии присоединения белка к мембране клеток. К
сожалению, как остановить этот процесс, ученые пока не знают, сообщает со ссылкой на MedicalXpress.
Ранее сообщалось, что
американские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати нашли сособ избежать преждевременной смерти нашли . Основой их опытов стал синтезированный белок pUR4, поддерживающий функционирование клеток сердца.Новое лекарство, как выяснилось, эффективно предотвращает повторные инфаркты и продлевает жизнь детям с пороком сердца.