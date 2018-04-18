Постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя в своем выступлении на очередном заседании Совбеза заявил, что ситуация в Солсбери напоминает дело отравления Литвиненко.

Постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя в своем выступлении на очередном заседании Совбеза заявил, что ситуация в Солсбери напоминает дело отравления Литвиненко. "Все это уже проходили", — отметил постпред.Подданный Британии Александр Литвиненко погиб в Лондоне в 2006 году, напоминает телеканал "Россия 24". И Скрипаль, и Литвиненко преследовались в России за тяжкие преступления и неоднократно делали заявления против властей РФ.Как и в случае со Скрипалем, вслед за инцидентом последовал вброс бездоказательных обвинений России в том, что она применила на территории Великобритании химические вещества, а затем Лондон выдвигал требование применить санкции. Так же, как и в случае Литвиненко, Британия отказалась сотрудничать с Россией в расследовании покушения на Скрипаля.И в том и в другом случае Лондон вопреки положениям европейской конвенции о правовой помощи 1959 года засекретил ход и результаты расследования. В профессиональном диалоге по Солсбери ни Британия, ни ее союзники не заинтересованы, отметил Небензя. Наоборот, Лондон планомерно уничтожает улики, которые могли бы пролить свет на обстоятельства покушения. Также в настоящий момент Британия развернула против России информационную войну.Заседание Совбеза ООН было созвано по требованию Британии. Оно посвящено итогам расследования инцидента в Солсбери экспертами ОЗХО. Россия, по словам Небензи, не услышала на этом заседании ничего нового.