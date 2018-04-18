Серебряные монеты, кольца, браслеты и жемчуга – вот неполный перечень предметов, обнаруженных на немецком острове Рюген. Возможно, это сокровища беглого датского короля Харольда Синезубого.

На немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружен клад, включающий множество серебряных монет и другие драгоценности. Историки относят его к концу десятого века.В январе текущего года археологи-любители Рене Шон (Rene Schoen) и 13-летний мальчик Лука Малашниченко (Luca Malaschnitschenko) бродили с металлоискателем по полю недалеко от деревни Шапроде. Школьник обнаружил кусочек металла, который друзья сначала приняли за алюминий. Но, почистив его, они поняли, что это серебряная монета.Любители сообщили о находке в государственную археологическую службу. Там их попросили сохранять событие в тайне, пока профессионалы готовятся к раскопкам. В минувшие выходные полевые работы, наконец, начались.Как уточняет The Guardian, были найдены плетёные ожерелья, жемчуг, броши, кольца и до 600 монет. Самая древняя из них – дамасский дирхам, датируемый 714 годом, а самая "современная" попала в оборот в 983 году."Это открытие [всей] моей жизни", – признаётся Шон, чьи слова приводит Associated Press со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.Около сотни найденных монет отчеканены при короле Харольде Синезубом. Его государство включало нынешние Данию, Северную Германию, Южную Швецию и часть Норвегии.Своё прозвище монарх, правивший с 958 по 986 годы, получил за мёртвый зуб, имевший голубоватый оттенок. Между прочим ныне оно увековечено в названии технологии Bluetooth, а её логотип представляет собой комбинацию рун, означающих инициалы короля. Как поясняют создатели этого типа беспроводной связи, их вдохновила способность Харольда объединять земли.Впрочем, свои дни правитель окончил отнюдь не в силе и славе. Он попытался обратить своих подданных в христианство, но гордый народ викингов не захотел предавать веру отцов. Сын короля поднял восстание, и Харольд был вынужден бежать в Померанию, где и умер в 987 году. В эту историческую область входит и остров Рюген.Пока невозможно сказать с уверенностью, принадлежит ли сокровище лично беглому монарху. Однако это абсолютно точно самый большой известный клад подобных монет на юго-восточном побережье Балтийского моря.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о кладах римских монет и сокровищах купца Плюшкина.