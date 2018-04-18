В Сети появился ролик, опубликованный американским изданием BuzzFeed. В нем бывший президент США Барак Обама с помощью программы для создания фейк-видео резко высказывается о нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе.

В Сети появился ролик, опубликованный американским изданиемBuzzFeed. В нем бывший президент США Барак Обама с помощью программы длясоздания фейк-видео резко высказывается о нынешнем главе Белого домаДональде Трампе.Режиссером ролик стал создатель фильма "Прочь"Джордан Пил. Он решил показать, как работает технология создания фальшивыхновостей, предупредив, что в будущем ее могут использовать некие "вражескинастроенные создатели контента".По его словам, мир вступает в эпоху, когда можно создатьлюбое фейковое видео с любым государственным деятелем, и все это будетвыглядеть так, будто бы происходит в реальности. "Даже если люди на видеоникогда не говорили подобных вещей", – сказал режиссер.В ролике сначала показывается фальшивое видео с БаракомОбамой, который называет Трампа "говнюком". Затем на второй половинеэкрана появляется режиссер ролика. Его губы синхронизируются с мимикойфейкового экс-президента США.Пил пользовался технологией fakeapp. До этого подобные видеовыкладывал в декабре прошлого года пользователь Reddit. Он опубликовал в Сетинесколько порнороликов, где лица актрис заменены изображениями знаменитостей.Несмотря на то, что бывший глава Белого дома никогда невысказывался публично о нынешнем президенте в столь резком тоне, отношениямежду Обамой и Трампом сложно назвать дружескими. Во время предвыборной гонкиэкс– президент Соединенных Штатов активно призывал голосовать за кандидата отДемократической партии Хиллари Клинтон. А когда победу одержал Трамп призвалуспокоиться своих сторонников, которые, по его словам, могут быть обескураженыисходом голосования.