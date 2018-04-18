В Сети появился ролик, опубликованный американским изданием
BuzzFeed. В нем бывший президент США Барак Обама с помощью программы для
создания фейк-видео резко высказывается о нынешнем главе Белого дома
Дональде Трампе.
В Сети появился ролик, опубликованный американским изданием
BuzzFeed. В нем бывший президент США Барак Обама с помощью программы для
создания фейк-видео резко высказывается о нынешнем главе Белого дома
Дональде Трампе.
Режиссером ролик стал создатель фильма "Прочь"
Джордан Пил. Он решил показать, как работает технология создания фальшивых
новостей, предупредив, что в будущем ее могут использовать некие "вражески
настроенные создатели контента".
По его словам, мир вступает в эпоху, когда можно создать
любое фейковое видео с любым государственным деятелем, и все это будет
выглядеть так, будто бы происходит в реальности. "Даже если люди на видео
никогда не говорили подобных вещей", – сказал режиссер.
В ролике сначала показывается фальшивое видео с Бараком
Обамой, который называет Трампа "говнюком". Затем на второй половине
экрана появляется режиссер ролика. Его губы синхронизируются с мимикой
фейкового экс-президента США.
Пил пользовался технологией fakeapp. До этого подобные видео
выкладывал в декабре прошлого года пользователь Reddit. Он опубликовал в Сети
несколько порнороликов, где лица актрис заменены изображениями знаменитостей.
Несмотря на то, что бывший глава Белого дома никогда не
высказывался публично о нынешнем президенте в столь резком тоне, отношения
между Обамой и Трампом сложно назвать дружескими. Во время предвыборной гонки
экс– президент Соединенных Штатов активно призывал голосовать за кандидата от
Демократической партии Хиллари Клинтон. А когда победу одержал Трамп призвал
успокоиться своих сторонников, которые, по его словам, могут быть обескуражены
исходом голосования.