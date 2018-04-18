В студию телепрограммы На самом деле, пришла экс-зазноба Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Непробиваемая блондинка прямо ответила на каверзные вопросы экспертов, телеведущего и гостей.

В студию телепрограммы "На самом деле", пришла экс-зазнобаАрмена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Непробиваемая блондинкапрямо ответила на каверзные вопросы экспертов, телеведущего и гостей.Дмитрий Шепелев с порога решил выяснить у пианистки, испытывалали она к Армену Борисовичу искренние чувства или просто терпела из-за статуса вобществе. Виталина призналась, что больше не любит Джигарханяна. "Онпревратился для меня из любимого человека и великой личности, выдающегосяактера, он превратился в образ Синей Бороды из известной сказки", – ответилабывшая супруга метра. Женщина уверила зрителей, что, будучи в браке,боготворила супруга, всегда оказывала ему помощь, в том числе и медицинскую.Эксперты отметили, что из-за огромной разницы в возрасте (более40 лет), скорее всего пианистка стеснялась супруга, и их отношения не были такимибезоблачными, как она утверждает. Цымбалюк-Романовская заявила, что этонеправда, она не испытывала смущения из-за пожилого супруга. Однако полиграфологотметил, что слова блондинки – ложь. Услышав отрицательный ответ эксперта,Виталина мгновенно сориентировалась и добавила, что испытывала замешательство всамом начале отношений: "Тогда мне был 21 год, ему уже было 67 или 68".Гости студии припомнили пианистке ее подозрительноеназначение на место генерального директора Московского драматического театра подруководством Армена Джигарханяна. По мнению присутствующих, она не обладаладостаточной квалификацией для такой должности и заняла этот пост толькоблагодаря протекции супруга.Пианистка тут же парировала: "Он не отдавал мне театр, Департамент культуры назначил меня директором с тем условием, что я поправлюего материальное положение. Я поправила финансовые ошибки Армена БорисовичаДжигарханяна". По мнению Виталины, она, даже без профильного экономическогообразования, смогла вытащить театр из долговой ямы.Далее последовали вопросы, касающиеся ее взаимоотношений с ЭлинойМазур. По слухам женщины вступили в сговор для того, чтобы обобрать народноголюбимца. "Я нанимала ее для того, чтобы сохранить семью и вернуть АрменаБорисовича", – заявила Виталина.Цымбалюк-Романовской вторила адвокат Лариса Широкова. "Мазурза свои услуги по соглашению об оказании квалифицированной юридической помощиполучила гонорар в размере трех миллионов рублей", – сообщил юрист. Детектор лжи подтвердилчистоту намерений блондинки – это не был сговор.Пианистка призналась, что после того, как Джигарханян пропал,без его ведома забрала деньги от продажи квартиры из банковской ячейки артиста."Я все что было готова была отдать лишь бы его вернуть", – заявила женщина.Как выяснилось, часть этих средств пошли на зарплату Мазур. "Законно, подоверенности, сняла четыре миллиона со счета Армена Борисовича", – одобавила блондинка.Далее последовали интимные подробности семейной жизни. Расспрашиваяпианистку, полиграфолог выяснил, что Армен Борисович и Виталина жилиполноценной сексуальной жизнью. За время совместного брака Цымбалюк-Романовская былаверна супругу. Также экс-зазноба артиста никогда не пыталась умышленно нанестивред здоровью актеру, не желала ему смерти и не планировала убийство.В завершениевстречи Виталина заявила, что хочет скорейшего примирения с бывшим супругом. У нее нет сил враждовать, она не желает ему зла.