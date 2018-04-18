Чешская биатлонистка Габриэла
Коукалова в своей автобиографии откровенно рассказала об интимной
жизни. В частности, о первом сексуальном опыте.
Чешская биатлонистка Габриэла
Коукалова в своей автобиографии откровенно рассказала об интимной
жизни. В частности, о первом сексуальном опыте.
По словам
спортсменки, это произошло довольно рано. Ее партнеру было всего 12 лет. Юноша являлся
другом ее сестры.
"Хотела бы я сказать, что
мне было 15, но это не так. Он был нежным, я наслаждалась
каждой минутой. Не могла прекратить думать об этом.
Не о парне, а о случившемся", – цитирует Коукалову super.cz.
По ее мнению, секс способствует "улучшению состояния женщины".
Габриэла также отметила, что иногда перед гонками занимается
любовью. "Для меня
это сродни медитации, если это не переходит в трехчасовую гимнастику", –
написала 28-летняя биатлонистка в своей книге.
Также
спортсменка рассказала о том, как в 2014 году отправила свое нижнее белье
легенде мирового хоккея чеху Яромиру Ягру.
"Я положила трусики в конверт и выразила благодарность
за его совет. Написала, что они мне больше не нужны и пожелала
Яромиру всего наилучшего в день его рождения", – передает слова
Коукаловой prask.nova.cz.
Этому поступку
предшествовал масс-старт Олимпиады в Сочи, после которого спортсменка
жаловалась на то, что несколько раз ей приходилось поправлять белье.
Ранее Габриэла взяла паузу в карьере и пока не планирует
возвращаться в биатлон.
Коукалова – бронзовый и
двукратный серебряный призер Игр-2014 в Сочи, двукратная чемпионка мира 2015
года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира 2015-2016.