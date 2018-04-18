В съемной квартире на Вишняковской улице задержаны две женщины из ближнего зарубежья в возрасте 42 и 53 лет, подозреваемые в организации занятия проституцией...

В ходе проведения оперативных мероприятий в помещении сауны, расположенной на улице Генерала Тюленева, сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали троих девушек в возрасте от 23 до 32 лет, подозреваемых в занятии проституцией.В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО в съемной квартире на Вишняковской улице задержаны две женщины, приезжие из ближнего зарубежья, в возрасте 42 и 53 лет, подозреваемые в организации занятия проституцией.Установлено, что подозреваемые размещали в сети Интернет объявления о приеме на высокооплачиваемую работу молодых девушек. Претендентки направляли свои данные и фотографии, после чего им приходило СМС с адресом и номером телефона клиента. Получив деньги, девушки переводили организаторам шестьдесят процентов от суммы. Вся связь между организаторами и девушками проходила посредством телефонных звонков и мессенджеров.В ходе обыска, проведенного в квартире задержанных, полицейские изъяли банковские карты, большое количество мобильных телефонов и сим-карт.Отделом дознания УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56