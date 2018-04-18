Алеся Кафельникова вышла в свет с новой внешностью. Модель продемонстрировала осветленные волосы и темный загар, однако далеко не все оценили метаморфозу по достоинству.

Алеся Кафельникова вышла в свет с новой внешностью. Модель продемонстрировала осветленные волосы и темный загар, однако далеко не все оценили метаморфозу по достоинству.В столичном ЦУМе состоялась весенняя вечеринка, организованная известным журналом Tatler, специально для детей отечественных знаменитостей, политиков и прочих деятелей. Для многочисленных журналистов позировали дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина, внучатая племянница Матильды Кшесинской Элеонора Севенард, внучка Иосифа Бродского и Марины Басмановой Пелагея, дочь министра энергетики России Александра Новака Алина, наследница политика Бориса Немцова и ведущей Екатерины Одинцовой Дина и многие другие.Не обошла своим вниманием мероприятие и дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся. Модель продемонстрировала обновленную внешность – яркий блонд и густой загар. Для выхода в свет стройная манекенщица выбрала черный топ, открывающий плечи, с длинными рукавами и джинсовую юбку.Пользователи Сети неоднозначно оценили новый образ Кафельниковой. По их мнению, Алесе категорически не идут осветленные волосы, а еще девушку испортило "мастерство" фотографа. "да тут все совпало: и выражение лица, и жуткий блонд, и неестественный цвет кожи, не але, одним словом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "и губы ей сделали ужасно", "не Кафельникова, а какой то упоротый лис.. по выражению лица", "Леся такая в образе "дамы полусвета"? Этот блонд ее совсем не идет", "На месте Кафельниковой убила бы фотографа", "это все цвет волос. не ее это", "Тут и лицо какое-то оплывшее, и глаза странные", "Леся как грязная. На ногах этот автозагар выглядит как страшные бурые колготки 80 ден. И цвет волос ещё более все это усугубляет", – раскритиковали в пух и прах модель пользователи Сети.