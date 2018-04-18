Кровавая бойня в школе города Стерлитамака в Башкирии обрастает новыми деталями. Выяснилось, что нападавший целенаправленно готовился к атаке несколько месяцев, вдохновляясь историей массового убийства в США.

Кровавая бойня в школе города Стерлитамака в Башкирии обрастает новыми деталями. Выяснилось, что нападавший целенаправленно готовился к атаке несколько месяцев, вдохновляясь историей массового убийства в США.Нападение на школу парень решил организовать, устав от своих одноклассников. У него были особенности в развитии, поэтому сверстники часто дразнили мальчика и жестоко над ним издевались.Из опубликованной переписки ученика можно сделать вывод, что жестокая атака на детей не была спонтанной:– Чем занимаешься, анимешник?– Готовлюсь к уничтожению людей.Также выяснилось, что на ужасный поступок парня подтолкнул кровавый инцидент в американской школе "Колумбайн", который повлек за собой множество жертв. Школьник опубликовал на своей странице "Вконтакте" видео об Эрике Харрисе и Дилане Клиболде, которые в 1999 году убили 13 человек и ранили еще 23. Ролик был выложен в среду около 06:00 по московскому времени – непосредственно перед нападением. Отметим, что школьники, устраивавшие поножовщину и стрельбу в российских школах, зачастую вдохновлялись на свои преступления именно "Колумбайном".Кроме того, на страничке устроившего бойню в Стерлитамаке подростка можно найти множество изображений агрессивного характера. Фотографии с окровавленными стенами и многократно повторяющееся слово "ненависть" – во всем этом, судя по всему, простой ученик из Башкирии видел призыв к решительным действиям.Напомним, 18 апреля учащийся коррекционного класса устроил нападение на школу в Стерлитамаке. По предварительным данным, он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники. Имеющимся при себе ножом нападавший порезал руку одной ученице, а также нанес ранение учителю. После этого разлил горючее вещество и поджег. В данный момент нападавший и потерпевшие госпитализированы.