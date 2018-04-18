Девятиклассника, который совершил нападение на школу в Стерлитамаке, допросили следователи. Злоумышленник рассказал, почему пошел на преступление.

Девятиклассника,который совершил нападение на школу в Стерлитамаке, допросили следователи.Злоумышленник рассказал, почему пошел на преступление.Подросток признался, что с седьмого класса состоит взакрытой группе "Колумбайн", посвященной кровавой бойне в американской школе.По его словам, в соцсети в ней состоит 230 человек и "лишних" там нет."Мы постоянно переезжаем в новые паблики, мыскрываемся, а еще старые потому что блочат. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Новсе норм работает. Я полностью разделяю взгляды ребят", – цитирует школьника Telegram-каналMash. "Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижушколу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этомуже", – поведал парень.Школьник рассказал, что последней каплей для негостало то, что мама запретила ему пользоваться компьютером. "Она решила, чтоиз-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь – онапрочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никакнельзя", – заявил юный злоумышленник.Напомним, трагедияпроизошла 18 апреля. Девятиклассник напал с ножом и ранил 29-летнюю учительницуинформатики, а также двух одноклассниц. После этого он разлил бензин и поджегкласс. Юноша попытался покончить с собой. Все пострадавшие госпитализированы.По факту случившегося возбудили два уголовныхдела.