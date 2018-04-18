Девятиклассника,
который совершил нападение на школу в Стерлитамаке, допросили следователи.
Злоумышленник рассказал, почему пошел на преступление.
Девятиклассника,
который совершил нападение на школу в Стерлитамаке, допросили следователи.
Злоумышленник рассказал, почему пошел на преступление.
Подросток признался, что с седьмого класса состоит в
закрытой группе "Колумбайн", посвященной кровавой бойне в американской школе.
По его словам, в соцсети в ней состоит 230 человек и "лишних" там нет.
"Мы постоянно переезжаем в новые паблики, мы
скрываемся, а еще старые потому что блочат. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Но
все норм работает. Я полностью разделяю взгляды ребят", – цитирует школьника Telegram-канал
Mash. "Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу
школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом
уже", – поведал парень.
Школьник рассказал, что последней каплей для него
стало то, что мама запретила ему пользоваться компьютером. "Она решила, что
из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь – она
прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак
нельзя", – заявил юный злоумышленник.
Напомним, трагедия
произошла 18 апреля. Девятиклассник напал с ножом и ранил 29-летнюю учительницу
информатики, а также двух одноклассниц. После этого он разлил бензин и поджег
класс. Юноша попытался покончить с собой. Все пострадавшие госпитализированы.
По факту случившегося возбудили два уголовных
дела.