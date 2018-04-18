Спасли от дыма школьников и персонал. Сегодня в одном из гипермаркетов Владимира случился пожар. Тревога была учебной. По легенде загорелся спортивный отдел торгового центра, и дымовая завеса отрезала детей от выхода из здания. Как проходила эвакуация и какие неожиданности приготовили для самых спасателей? Расскажет Татьяна Данилова.

За подарками в этот отдел игрушек пришёл целый класс. Но вот неожиданно повалил дым, сработала сигнализация. Около 20 детей вместе с педагогом оказались отрезанными от выхода. Чтобы было проще дышать, ребята сели на корточки. Параллельно включили фонарики. Так их скорее найдут спасатели. Обнаружили ребят быстро, но выводили группами, предварительно надев на них кислородные маски.-Мы за вами вернёмся!О том, что две девочки спрячутся – спасатели не знали. Это было не по сценарию МЧС. Своеобразную провокацию подготовили поисковики. Ведь не редко случается, что ребёнок при пожаре пугается и забивается в угол.Леонид Щукин, начальник поисково-спасательного отряда г. Владимира: Но в конце мы спрятали двух девочек специально, чтобы на остатках воздуха пожарные нашли их. В жизни ситуация такая, когда у пожарного остатки воздуха остаются, и они встают перед выбором – либо самому спасаться, либо рисковать и вынимать.Сами дети признались, что в какой-то момент, они представили, что всё происходит на самом деле. Поэтому было не по себе.Маргарита, ученица 7 класса СОШ № 32 г. Владимира:-Страшно.- Почему?- Потому что не думаешь, что ожидать.- Долго сидели в дыму?- Да. Больше 10 минут.Мария, ученица 7 класса СОШ № 32 г. Владимира: Когда пожарные прибежали, то забрали какую-то часть. С нами остался один пожарный. Чтобы мы не волновались, и остался один взрослый, который мог следить за нами. А потом за нами прибежали остальные, на нас надели маски и вывели сюда.Спасательная операция заняла около 10 минут. По словам сотрудников МЧС, для таких больших площадей, - это норма.Роман Качалов, ВРИО начальника 1-го отряда регионального МЧС: Не сразу всех детей вывели в связи с тем, что зона отрезания условно дымом, и пройти без спасательных устройств невозможно. Поэтому подразделения работали карусельно, тоже чтобы быстрее вывести. Потому что в течении нескольких секунд ребёнок может наглотаться дымом, и соответственно может произойти летальный исход.Больше всех спасения детей ждали их родители. Которые в это время были на улице.Елена Осипова, мама школьницы: Я стояла переживала. Но достаточно быстро они всё организовали. И я всё ждала, когда же начнут выводить детей. Конечно, эта подготовка, посмотреть, как они подготовленные приехали, очень интересно, но душа то переживает о другом – скорее бы вывели детей. Спасибо, конечно, нашим МЧСникам, но лучше бы это никогда не происходило.Эвакуация сотрудников гипермаркета и покупателей прошла намного быстрее и спокойнее. К слову в торговом центре за это год тренировочные учения проходят уже во второй раз.Ирина Мишина, мерчендайзер торгового центра: Чтобы все умели, знали, куда бежать, как идти, как действовать. Организованно выйти, покинуть помещение и помочь покупателям.На учебно-тренировочной эвакуации задействовали 8 единиц техники и более 40 человек личного состава. Противопожарное состояние гипермаркета в целом оценили положительно. Сигнализация сработал качественно. Но недавняя совместная проверка МЧС и прокуратуры выявила здесь ряд нарушений.Роман Дмитриев, начальник ОНД и ПР по г. Владимиру и Суздальскому р-ну: Выявлены нарушения по противодымной защите, по путям эвакуации, и по отсутствию дренчерной завесы. Эти нарушения были указаны в справке, направленной в прокуратуру. Сейчас по процедуре происходит возбуждение административных дел.А ещё сотрудники МЧС особо отметили поведение автовладельцев. Если для подъезда спецтехники к торговому центру им быстро освободили парковочные места, то по пути к гипермаркету водители дорогу им не уступали, не смотря на включенные мигалки. А ведь пожар мог быть и настоящим.