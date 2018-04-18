Поклонники в ужасе от вида артиста. И строят всяческие странные догадки.

Поклонники в ужасе от вида артиста. И строят всяческие странные догадки.Совсем мало времени остается до премьеры клипа Димы Билана на песню "Девочка, не плачь". На странице в социальной сети Instagram артист пока продолжает интриговать поклонников, выкладывая кадры из видео. На очередном таком снимке он предстал в черных очках и белой майке-"алкоголичке". Но внимательные поклонники заметили, что подмышки певец не бреет. "Фото – треш, конечно. Вы спецом самое неудачное выбрали? Но все натурально – глядя на вас, в носу сразу запах пота и перегар", – написала под постом одна из поклонниц.Хотя больше этого подписчиков потрясла болезненная худоба певца. "Димочка, подружку смени, не кормит тебя. Кушай борщик, пирожки, беляшики и силы будут песенки петь", "Похудел и осунулся, кушай. Занимайся, на тебя люди смотрят".Как плохо выглядишь, ужас", – комментируют поклонники. Отдельные люди даже решили, что такой вид артиста связан с его употреблении запрещенных препаратов. Хотя это, конечно, ерунда – Билан ведет здоровый и правильный образ жизни.. "Заканчивай с наркотиками", "Наркота тебя погубит", – упорно кричат злопыхатели.Напомним, что артист резко похудел из-за болезни – у Димы случился сильный гастрит, вызванный, очевидно, нервными срывами, который и привел к потере веса. "Да я не специально, – признавался Билан. – Все от неправильного питания. Теперь познаю, что такое есть каждые 2−3 часа маленькими порциями. Утром варю кашки: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, и очень неплохо получается. И знаете, мне понравилось быть худым. Такая легкость ощущается, вернулась забытая гибкость. Так что буду поддерживать это состояние".