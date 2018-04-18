В Госдуме, в преддверии рассмотрения законопроекта об ответных мерах на очередные антироссийские санкции стран Запада, проходят консультации с представителями экспертного сообщества. Один из волнующих общественность вопросов – как будет осуществляться импорт американских лекарств после введения контрсанкций.
В Госдуме, в преддверии рассмотрения законопроекта об ответных мерах на очередные антироссийские санкции стран Запада, проходят консультации с представителями экспертного сообщества. Один из волнующих общественность вопросов – как будет осуществляться импорт американских лекарств после введения контрсанкций.
Для обсуждения этой темы спикер нижней палаты парламента Вячеслав
Володин и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов
встретились с учредителем фонда помощи хосписам "Вера" Нютой
Федермессер. Она озвучила депутатам мнение благотворительного и профессионального
сообщества относительно будущих поставок лекарств из западных стран.
По ее словам, у парламентариев еще есть в запасе достаточно
времени, чтобы найти оптимальное решение этого вопроса. "Никто не будет
возражать, мне кажется, против любых мер, которые не повлекут за собой
последствия для здоровья наших граждан", – отметила она.
Вячеслав Володин отметил, что озабоченность профессионального
сообщества в Госдуме разделяют и, прежде чем принимать решение по контрсанкциям,
намерены всесторонне обсудить эту тему. Так, на 3 мая этой теме будет посвящен круглый
стол, участники которого соберутся в здании на Охотном Ряду. К обсуждению приглашены
врачи и авторитетные эксперты. Консультации идут и по другим направлениям
ответных мер.
"Постараемся максимально провести работу и организовать
встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые у нас будут так или иначе
иметь отношение к реализации этого законопроекта, – заметил Вячеслав Володин. -
Решения, которые будут приняты, они будут приняты очень ответственно".
"Мы должны все нормы закона отработать с тем,
чтобы это были работающие нормы, и сам законопроект был очень качественный".
Дмитрий Морозов, говоря об возможном ограничении импорта
лекарств, в свою очередь, также подчеркнул, что депутаты при принятии документов всегда
учитывают мнение экспертного сообщества.
"Это принципиально важно, поэтому при
такой опоре мы, конечно, полностью взвесим все решения, – сказал депутат. – У
нас есть первое чтение, у нас есть второе чтение, есть возможности вносить
поправки, мы обязательно найдем решения, которые будут удовлетворять граждан
нашей страны".
"Мы всегда должны для себя подчеркивать чрезвычайно
важное понятие – эффективность аналога, эффективность дженерика".
Напомним, законопроект об ответных мерах на антироссийские
санкции Запада планируется рассмотреть в первом чтении 15 мая. Документ,
разработанный всеми парламентскими фракциями и спикером Госдумы, в частности, предоставляет
правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического
характера. Так, речь идет об ограничении ввоза сельскохозпродукции, сырья и
продовольствия из западных стран, поддержавших санкции против России.
Также в проекте закона речь идет о программном обеспечении, алкогольной
и табачной продукции, лекарствах. Ранее Вячеслав Володин заявил, что меры,
предусмотренные в законопроекте, подразумевают снижение влияния действующих в
отношении России ограничительных мер.