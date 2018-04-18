В Госдуме, в преддверии рассмотрения законопроекта об ответных мерах на очередные антироссийские санкции стран Запада, проходят консультации с представителями экспертного сообщества. Один из волнующих общественность вопросов – как будет осуществляться импорт американских лекарств после введения контрсанкций.

В Госдуме, в преддверии рассмотрения законопроекта об ответных мерах на очередные антироссийские санкции стран Запада, проходят консультации с представителями экспертного сообщества. Один из волнующих общественность вопросов – как будет осуществляться импорт американских лекарств после введения контрсанкций.Для обсуждения этой темы спикер нижней палаты парламента ВячеславВолодин и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозоввстретились с учредителем фонда помощи хосписам "Вера" НютойФедермессер. Она озвучила депутатам мнение благотворительного и профессиональногосообщества относительно будущих поставок лекарств из западных стран.По ее словам, у парламентариев еще есть в запасе достаточновремени, чтобы найти оптимальное решение этого вопроса. "Никто не будетвозражать, мне кажется, против любых мер, которые не повлекут за собойпоследствия для здоровья наших граждан", – отметила она.Вячеслав Володин отметил, что озабоченность профессиональногосообщества в Госдуме разделяют и, прежде чем принимать решение по контрсанкциям,намерены всесторонне обсудить эту тему. Так, на 3 мая этой теме будет посвящен круглыйстол, участники которого соберутся в здании на Охотном Ряду. К обсуждению приглашеныврачи и авторитетные эксперты. Консультации идут и по другим направлениямответных мер."Постараемся максимально провести работу и организоватьвстречи с деловым сообществом, с компаниями, которые у нас будут так или иначеиметь отношение к реализации этого законопроекта, – заметил Вячеслав Володин. -Решения, которые будут приняты, они будут приняты очень ответственно"."Мы должны все нормы закона отработать с тем,чтобы это были работающие нормы, и сам законопроект был очень качественный".Дмитрий Морозов, говоря об возможном ограничении импорталекарств, в свою очередь, также подчеркнул, что депутаты при принятии документов всегдаучитывают мнение экспертного сообщества."Это принципиально важно, поэтому притакой опоре мы, конечно, полностью взвесим все решения, – сказал депутат. – Унас есть первое чтение, у нас есть второе чтение, есть возможности вноситьпоправки, мы обязательно найдем решения, которые будут удовлетворять гражданнашей страны"."Мы всегда должны для себя подчеркивать чрезвычайноважное понятие – эффективность аналога, эффективность дженерика".Напомним, законопроект об ответных мерах на антироссийскиесанкции Запада планируется рассмотреть в первом чтении 15 мая. Документ,разработанный всеми парламентскими фракциями и спикером Госдумы, в частности, предоставляетправительству полномочия по введению ряда мер экономического и политическогохарактера. Так, речь идет об ограничении ввоза сельскохозпродукции, сырья ипродовольствия из западных стран, поддержавших санкции против России.Также в проекте закона речь идет о программном обеспечении, алкогольнойи табачной продукции, лекарствах. Ранее Вячеслав Володин заявил, что меры,предусмотренные в законопроекте, подразумевают снижение влияния действующих вотношении России ограничительных мер.