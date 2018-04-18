После отказа продавца продать ему спиртное ночью, мужчина разгромил прилавок продуктового магазина мечом. Это произошло на улице Достоевского в Санкт-Петербурге. После отказа в продаже водки, мужчина покинул магазин, чтобы вернуться в него уже с оружием.

После отказа продавца продать ему спиртное ночью, мужчина разгромил прилавок продуктового магазина мечом. Это произошло на улице Достоевского в Санкт-Петербурге. После отказа в продаже водки, мужчина покинул магазин, чтобы вернуться в него уже с оружием.41-летний петербуржец разрубил принесенный им мечом прилавок, сообщает РИА Новости. На место происшествия в 6 часов 20 минут прибыл наряд полиции. Они разоружили вандала и препроводили его в 28-й отдел полиции Санкт-Петербурга.После определения суммы ущерба будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.