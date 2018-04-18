Полицейские побеседовали с детьми на темы безопасности дорожного движения и вреда употребления наркотических средств несовершеннолетними.

17 апреля петушинские полицейские посетили Костеревскую среднюю общеобразовательную школу №3, чтобы побеседовать с учащимися о безопасности дорожного движения и вреде наркотиков.Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева разъяснила учащимся основополагающие принципы обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе беседы обсуждались такие темы, как формирование у участников дорожного движения безопасной модели поведения на дорогах, правила управления велосипедом и мототранспортом, ответственность родителей за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления транспортным средством, порядок обучения и оформления водительского удостоверения категории «М». Поговорили и о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, а также о правилах нахождения несовершеннолетних в салоне транспортного средства.В качестве иллюстрации на тему нарушения правил дорожного движения учащимся были продемоснтрированы фотографии и видеоматериалы с мест дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.Член Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району ветеран МВД Александр Иванович Мольков рассказал детям о том, какую опасность влечет за собой употребление наркотиков, как у наркопотребителей меняется сознание, искажается восприятие. Школьники узнали и об ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств.В продолжение мероприятия в целях привития детям чувств солидарности, взаимоуважения и доброты состоялось выступление главного библиотекаря Детского литературно-эстетического центра г. Петушки Татьяны Шанчуровой, от которой дети узнали, что 2018 год является «Годом доброты». Ребята посмотрели познавательные фильмы, из которых узнали, что необходимо ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих людей и братьев наших меньших. Тема волонтерства особенно заинтересовала учащихся, и они непременно захотели принять участие в оказании помощи животным.