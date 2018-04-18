Певец не собирается оправдываться. Мол, все злопыхатели все равно найдутся.

Певец не собирается оправдываться. Мол, все злопыхатели все равно найдутся.Норвежец с белорусскими корнями Александр Рыбак снова собирается штурмовать "Евровидение", которое уже в мае состоится в Лиссабоне. Еще в январе он представил композицию That’s How You Write A Song, которая в итоге и была отобрана. Интересно, что в 2009 году с песней Fairytale на этом песенном конкурсе в Москве он получил 387 баллов, что стало рекордом за все время проведения смотра европейской самодеятельности.За прошедшие с момента победы 9 лет о Рыбаке писали много. Но чаще всего он читал о себе грязь и выдумки. "Писали про гонорары, про то, что я однажды сказал "я гей" на вечеринке", – вздыхает артист. То нашумевшее признание о нетрадиционной ориентации Александр Рыбак сделал на вечеринке по поводу проведения в норвежском Осло "Евровидения-2010". Эту же информацию Рыбак подтвердил на своей личной странице в социальной сети Facebook. Но репортеры решили, что Рыбак мог объявить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы привлечь дополнительное внимание к "Евросонгу", который давно считается излюбленным местом встречи представителей секс-меньшинств и дабы избавиться от досаждающих ему поклонниц.Позже в одном из интервью молодой артист заметил, что его любят геи, а сам он к ним хорошо относится. Мол, если бы плохо относился к геям, то никогда не смог бы стать представителем "Евровидения" от Норвегии, потому что там больше половины всех поклонников – гомосексуалы.Уверять всех, что предпочитает девушек, певец вовсе не спешит. "Думаю, если сейчас стану оправдываться, те же самые люди найдут новую грязь обо мне. Что поделать, это русский шоу-бизнес, но я терплю, потому что люблю заниматься творчеством. В жизни не всегда приходится выбирать – этого поменьше, а того побольше. Поэтому я отвечаю только за себя и ни за кого другого", – цитирует Рыбака журнал "Телепрограмма".