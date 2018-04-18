Почтальон из Тверской области ехала на велосипеде в деревню Тучево, когда ей преградили дорогу двое неизвестных в масках. Злоумышленники стали наносить женщине удары по ногам металлическим прутом, но она дала отпор грабителям, сохранив деньги, которые должна была доставить пенсионерам.

Почтальон из Тверской области Марина Журавлева дала отпор грабителям, сохранив деньги, которые она должна была доставить пенсионерам.Она ехала на велосипеде из почтового отделения деревни Овинищи в деревню Тучево, когда ей преградили дорогу двое неизвестных в масках. Злоумышленники стали наносить удары по ногам женщины металлическим прутом.Марина Юрьевна не растерялась. Несмотря на полученную травму, она успела позвонить начальнику почтамта и подняла крик, чем напугала нападавших.Деньги нападавшим почтальон не отдала, и они были вынуждены обратиться в бегство с пустыми руками. Начальник почтамта незамедлительно вызвала полицию, а Журавлевой оперативно была оказана первая медицинская помощь.Ее коллеги доставили пенсии, социальные пособия и почту жителям деревни Тучево в тот же день. По факту нападения проводятся следственные мероприятия: почтальон сообщила полиции приметы нападавших.Отважной сотруднице объявлена благодарность, за смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей ее поощрят, сообщает пресс-служба Почты России.