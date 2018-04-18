Семнадцатилетний подросток, напавший на одноклассницу и учителя в школе в Стерлитамаке, задержан на 48 часов. Сейчас его допрашивают следователи. После допроса будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения.

Семнадцатилетний подросток, напавший на одноклассницу и учителя в школе в Стерлитамаке, задержан на 48 часов. Сейчас его допрашивают следователи. После допроса будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения.Как сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ, молодой человек задержан по статье 91 УПК РФ в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь.Как уточняет "Интерфакс", с задержанным подростком работает психолог. В ближайшее время он будет направлен на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.17-летний ученик коррекционного класса школы №1 города Стерлитамака во время урока информатики утром 18 апреля напал на одну из школьниц и учительницу с канцелярским ножом. Девочке-однокласснице он порезал руку. Затем злоумышленник в классе разлил бензин и поджег его. Подросток также попытался перерезать себе горло. Когда сработала пожарная сигнализация, то в другом классе одна из девочек в панике выпрыгнула со второго этажа. Она также получила травму и госпитализирована.Уже известно, что подросток готовился к преступлению заранее. Он заготовил заранее травматический пистолет и ножи. "Жду не дождусь этого дня, когда начну стрельбу", — написал он в соцсетях. Учеба в школе 18 апреля приостановлена. В поврежденном кабинете уже начался ремонт.