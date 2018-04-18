Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин назвал клеветой заявления Лондона о том, что российское руководство якобы заявляло, что истребление предателей за рубежом — это государственная политика Российской Федерации.

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин назвал клеветой заявления Лондона о том, что российское руководство якобы заявляло, что "истребление предателей за рубежом — это государственная политика Российской Федерации".Об этом он заявил в ходе своего выступления на Исполсовете ОЗХО."Это клевета и полная ахинея. Пусть покажут, где они это увидели", — отметил Шульгин, подчеркнув, что британцы не смогут этого сделать, поскольку руководство РФ ничего подобного никогда не заявляло.В ходе своего выступления Шульгин разоблачил восемь примеров лжи со стороны Соединенного Королевства в отношении России.Он подчеркнул, что страны G7 развязали против РФ дипломатическую войну на основе фальшивок.Постпред резюмировал, что инцидент со Скрипалями "является грубой провокацией против Российской Федерации со стороны спецслужб Великобритании".Шульгин отметил, что если британская сторона откажется и далее сотрудничать с РФ, то это только подтвердит уверенность Москвы в том, что все обстоит именно так.4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ, работающий на британскую Ми-6 66-летний Сергей Скрипаль и прилетевшая накануне из Москвы навестить отца 33-летняя Юлия Скрипаль были отравлены в английском Солсбери неизвестным веществом. Лондон обвинил в нападении Россию, спровоцировав грандиозный международный скандал. Москва отрицает обвинения.