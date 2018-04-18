Пострадавшие вкладчики банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, продолжают вести борьбу за свои деньги. Они ежедневно пикетируют офисы регулятора и готовятся к общероссийской акции.

Пострадавшие вкладчики банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, продолжают вести борьбу за свои деньги. Они ежедневно пикетируют офисы регулятора и готовятся к общероссийской акции.В столице борцы за свои вклады регулярно пикетируют зданиеЦБ и Генпрокуратуры с требованиями принять меры в отношении регулятора, по винекоторого, как они считают, ряд банков лишился лицензий. Кроме того,пикетирующие пришли и к отелю "Мэриотт Ройал Аврора", где проходилавсероссийская банковская конференция. Аналогичные акции охватили и регионы: Санкт-Петербург,Екатеринбург, Тюмень, Краснодар и ряд других городов.Одновременно "Союз вкладчиков России", куда входятпострадавшие клиенты банков, готовится к проведению 22 апреля общероссийскогомитинга протеста. Участие в нем готовится принять многочисленная армияоставшихся без своих сбережений вкладчиков.За последние годы Центробанк активно отзывал лицензии у кредитныхорганизаций. В результате права заниматься банковской деятельностью лишилисьсотни финансовых учреждений. К примеру, только у банка "Югра" осталось уразбитого около 35 тысяч человек, чьи вклады превышали сумму страховогопокрытия в 1,4 миллиона рублей.Среди требований пострадавших – возврат вложенных средств иперевод Агентства по страхованию вкладов в третью очередь кредиторов. Также вкладчики"Югры" не перестают требовать от ЦБ принять к исполнению план основногоакционера банка Алексея Хотина. Документ предполагает оздоровление кредитнойорганизации и полный расчет с клиентами и кредиторами в течение пяти лет.Между тем, неопределенная ситуация негативно складывается наздоровье вкладчиков, которые в прямом смысле тратят его на борьбу за своиденьги, ранее представитель вкладчиков Пробизнесбанка НерсесГригорян, отметив, что речь идет даже о летальных исходах.Похожей историей поделился и блогер Александр Иванов. Нервозности вкладчикамдобавляет тот факт, что ЦБ продолжает зачистку банковского сектора.Проблемой превышенцев уже заинтересовались представителидепутатского корпуса. Так, в конце марта в Генпрокуратуру было направлено ужеповторное обращение, с просьбой дать оценку деятельности временнойадминистрации "Югры", введенной по инициативе Центробанка.Как депутатГосдумы Владимир Сысоев, сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения. "Праваграждан должно защищать государство и его надзорные органы, а не самивкладчики", – уверен он.