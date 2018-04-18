Пострадавшие вкладчики банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, продолжают вести борьбу за свои деньги. Они ежедневно пикетируют офисы регулятора и готовятся к общероссийской акции.
Пострадавшие вкладчики банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, продолжают вести борьбу за свои деньги. Они ежедневно пикетируют офисы регулятора и готовятся к общероссийской акции.
В столице борцы за свои вклады регулярно пикетируют здание
ЦБ и Генпрокуратуры с требованиями принять меры в отношении регулятора, по вине
которого, как они считают, ряд банков лишился лицензий. Кроме того,
пикетирующие пришли и к отелю "Мэриотт Ройал Аврора", где проходила
всероссийская банковская конференция. Аналогичные акции охватили и регионы: Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Тюмень, Краснодар и ряд других городов.
Одновременно "Союз вкладчиков России", куда входят
пострадавшие клиенты банков, готовится к проведению 22 апреля общероссийского
митинга протеста. Участие в нем готовится принять многочисленная армия
оставшихся без своих сбережений вкладчиков.
За последние годы Центробанк активно отзывал лицензии у кредитных
организаций. В результате права заниматься банковской деятельностью лишились
сотни финансовых учреждений. К примеру, только у банка "Югра" осталось у
разбитого около 35 тысяч человек, чьи вклады превышали сумму страхового
покрытия в 1,4 миллиона рублей.
Среди требований пострадавших – возврат вложенных средств и
перевод Агентства по страхованию вкладов в третью очередь кредиторов. Также вкладчики
"Югры" не перестают требовать от ЦБ принять к исполнению план основного
акционера банка Алексея Хотина. Документ предполагает оздоровление кредитной
организации и полный расчет с клиентами и кредиторами в течение пяти лет.
Между тем, неопределенная ситуация негативно складывается на
здоровье вкладчиков, которые в прямом смысле тратят его на борьбу за свои
деньги, ранее представитель вкладчиков Пробизнесбанка Нерсес
Григорян, отметив, что речь идет даже о летальных исходах.Похожей историей поделился и блогер Александр Иванов. Нервозности вкладчикам
добавляет тот факт, что ЦБ продолжает зачистку банковского сектора.
Проблемой превышенцев уже заинтересовались представители
депутатского корпуса. Так, в конце марта в Генпрокуратуру было направлено уже
повторное обращение, с просьбой дать оценку деятельности временной
администрации "Югры", введенной по инициативе Центробанка.
Как депутат
Госдумы Владимир Сысоев, сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения. "Права
граждан должно защищать государство и его надзорные органы, а не сами
вкладчики", – уверен он.