Пострадавшие вкладчики банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, продолжают вести борьбу за свои деньги. Они ежедневно пикетируют офисы регулятора и готовятся к общероссийской акции.
Пострадавшие вкладчики банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, продолжают вести борьбу за свои деньги. Они ежедневно пикетируют офисы регулятора и готовятся к общероссийской акции.
В столице борцы за свои вклады регулярно пикетируют здание
ЦБ и Генпрокуратуры с требованиями принять меры в отношении регулятора, по вине
которого, как они считают, ряд банков лишился лицензий. Кроме того,
митингующие пришли к отелю "Марриотт Ройал Аврора", где проходила
всероссийская банковская конференция. Аналогичные акции охватили регионы: Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Тюмень, Краснодар и другие города.
Союз вкладчиков России, куда входят
пострадавшие клиенты банков, готовится к проведению 22 апреля общероссийского
митинга. Участие в нем готовится принять многочисленная армия
оставшихся без сбережений вкладчиков.
За последние годы Центробанк активно отзывал лицензии у кредитных
организаций. В результате права заниматься банковской деятельностью лишились
сотни финансовых учреждений. Только у банка "Югра" остались у
разбитого около 35 тысяч человек, чьи вклады превышали сумму страхового
покрытия в 1,4 миллиона рублей.
Среди требований пострадавших – возврат вложенных средств и
перевод Агентства по страхованию вкладов в третью очередь кредиторов. Также вкладчики
"Югры" не перестают требовать от ЦБ принять к исполнению план основного
акционера банка Алексея Хотина. Документ предполагает оздоровление кредитной
организации, а также полный расчет с клиентами и кредиторами в течение пяти лет.
Неопределенная ситуация негативно сказывается на
здоровье людей, которые в прямом смысле тратят его на борьбу за деньги, представитель вкладчиков Пробизнесбанка Нерсес
Григорян. Он отметил, что речь идет даже о летальных исходах. Похожей историей поделился блогер Александр Иванов. Нервозности добавляет тот факт, что ЦБ продолжает зачистку банковского сектора.
Проблемой "превышенцев" уже заинтересовались представители
депутатского корпуса. В конце марта в Генпрокуратуру было направлено повторное обращение с просьбой дать оценку деятельности временной
администрации "Югры", введенной по инициативе Центробанка.
Как депутат
Госдумы Владимир Сысоев, ситуация вызывает серьезные опасения. "Права
граждан должно защищать государство и его надзорные органы, а не сами
вкладчики", – уверен он.