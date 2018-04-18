Более четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 18 апреля. Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре и грозах.

Более четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 18апреля. Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре и грозах.До 12 миллиметров осадков выпадет в столичном регионе 18апреля – при месячной норме в 44 миллиметра. Погода омрачит настроение москвичей,радующихся наступившей наконец весне: им обещают сильный ветер и грозы,передает .Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В ближайшие часына столицу обрушится сильный дождь, местами даже с грозой.Метеоусловия резко ухудшаются из-за северо-атлантическогоциклона. Он несет с собой облака, холодный воздух и осадки. Столбикитермометров в среду не поднимутся выше + 13 градусов, приводитпрогноз ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.В полную силу непогода проявит себя до 21:00 18 апреля,метеорологи обещают грозы. Однако температура постепенно вернется к норме. Термометрыпокажут значения, характерные для середины весны.А в мае, по прогнозам экспертов, температура в европейскойчасти России превысит климатическую норму – будет намного теплее, чем в прошломгоду. Однако возможно и кратковременное похолодание, температура будетопускаться ниже нуля, передает