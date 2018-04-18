Более четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 18
апреля. Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре и грозах.
Более четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 18
апреля. Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре и грозах.
До 12 миллиметров осадков выпадет в столичном регионе 18
апреля – при месячной норме в 44 миллиметра. Погода омрачит настроение москвичей,
радующихся наступившей наконец весне: им обещают сильный ветер и грозы,
передает .
Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В ближайшие часы
на столицу обрушится сильный дождь, местами даже с грозой.
Метеоусловия резко ухудшаются из-за северо-атлантического
циклона. Он несет с собой облака, холодный воздух и осадки. Столбики
термометров в среду не поднимутся выше + 13 градусов, приводит
прогноз ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
В полную силу непогода проявит себя до 21:00 18 апреля,
метеорологи обещают грозы. Однако температура постепенно вернется к норме. Термометры
покажут значения, характерные для середины весны.
А в мае, по прогнозам экспертов, температура в европейской
части России превысит климатическую норму – будет намного теплее, чем в прошлом
году. Однако возможно и кратковременное похолодание, температура будет
опускаться ниже нуля, передает