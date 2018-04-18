Новую версию гибели группы Дятлова озвучил
уральский исследователь. Валентин Дегтерев предположил, что туристов убила
снежная лавина.
Новую версию гибели "группы Дятлова" озвучил
уральский исследователь. Валентин Дегтерев предположил, что туристов убила
снежная лавина.
К неожиданному выводу Дегтерева подтолкнуло изучение
последней фотографии, сделанной группой Дятлова. По его словам, в материалах
уголовного дела есть несколько похожих друг на друга снимков.
"Я обработал фотографию на предмет удаления шумов и
помех. Дело почти безнадежное, так как фотография была сделана в эпоху
черно-белой фотопленки. Однако результат получился сенсационный", – пишет
исследователь в своем блоге.
Дегтерев утверждает, что на фотографии видна снежная лавина.
"Склон горы, луна над горой, по горе идет лавина. Снежный поток сметает
все вокруг", – пишет блогер. По словам исследователя, он нашел место,
откуда велась съемка – это рядом с найденной палаткой группы.
Группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла в
горах Северного Урала в ночь на 2 февраля 1959 года. По неизвестным причинам
среди ночи люди покинули палатку почти без одежды и не вернулись обратно.
Туристы замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где произошла
трагедия, известно как "перевал Дятлова".
Уральский исследователь отмечает: чудом является то, что
снимок вообще получился. Снимали ночью, ярко светила луна. По словам Дегтерева,
он нашел также следы лавины – на краю крутого склона горы. Блогер считает, что
застигнутые катастрофой туристы выскакивали из палатки без обуви и скатывались
вниз.
Как ранее писали Dni.Ru, известный своими расследованиями радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев в деле о гибели группы Дятлова обратил особое внимание на дневник туристов и обнаружил следы убийцы. В записной книжке Игоря Дятлова он заметил отсутствие некоторых страниц, которые были вырваны, вероятно, с помощью ножа. Уцелевшие страницы дневника радиолюбитель отсканировал и обработал в компьютерной программе, после чего на листах проявились отпечатки утерянных записей.