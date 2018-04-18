Новую версию гибели группы Дятлова озвучил уральский исследователь. Валентин Дегтерев предположил, что туристов убила снежная лавина.

Новую версию гибели "группы Дятлова" озвучилуральский исследователь. Валентин Дегтерев предположил, что туристов убиласнежная лавина.К неожиданному выводу Дегтерева подтолкнуло изучениепоследней фотографии, сделанной группой Дятлова. По его словам, в материалахуголовного дела есть несколько похожих друг на друга снимков."Я обработал фотографию на предмет удаления шумов ипомех. Дело почти безнадежное, так как фотография была сделана в эпохучерно-белой фотопленки. Однако результат получился сенсационный", – пишетисследователь в своем блоге.Дегтерев утверждает, что на фотографии видна снежная лавина."Склон горы, луна над горой, по горе идет лавина. Снежный поток сметаетвсе вокруг", – пишет блогер. По словам исследователя, он нашел место,откуда велась съемка – это рядом с найденной палаткой группы.Группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла вгорах Северного Урала в ночь на 2 февраля 1959 года. По неизвестным причинамсреди ночи люди покинули палатку почти без одежды и не вернулись обратно.Туристы замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где произошлатрагедия, известно как "перевал Дятлова".Уральский исследователь отмечает: чудом является то, чтоснимок вообще получился. Снимали ночью, ярко светила луна. По словам Дегтерева,он нашел также следы лавины – на краю крутого склона горы. Блогер считает, чтозастигнутые катастрофой туристы выскакивали из палатки без обуви и скатывалисьвниз.Как ранее писали Dni.Ru, известный своими расследованиями радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев в деле о гибели группы Дятлова обратил особое внимание на дневник туристов и обнаружил следы убийцы. В записной книжке Игоря Дятлова он заметил отсутствие некоторых страниц, которые были вырваны, вероятно, с помощью ножа. Уцелевшие страницы дневника радиолюбитель отсканировал и обработал в компьютерной программе, после чего на листах проявились отпечатки утерянных записей.