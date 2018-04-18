В номинации «IT-Обучающие сайты» всероссийского конкурса «Классный интернет», организованного «Ростелекомом», победила работа «СольФа: музыкальные диктанты по сольфеджио». Её автор – Владимир Громадин, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

В номинации IT-Обучающие сайты всероссийского конкурса Классный интернет, организованного Ростелекомом, победила работа СольФа: музыкальные диктанты по сольфеджио. Её автор – Владимир Громадин, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Всего в конкурсе были разыграны 4 номинации: IT-Обучающие сайты, IT-Приложения и игры, IT-Исследования и IT-Скрайбинг. В 2017 году конкурс был посвящён теме Интернет-технологии в образовании.КАРТИНКАВладимир Громадин представил онлайн-систему для тренировки слуха будущих профессиональных музыкантов. Она построена вокруг основного упражнения - музыкального диктанта. Система содержит более трех тысяч диктантов, в ней представлены аккордовые последовательности для развития гармонического слуха и вспомогательные материалы по теории музыки. СольФа можно применять в учебном процессе, в качестве пособия для дополнительных занятий, и как эффективный домашний тренажёр для отстающих учеников.Наталья Белошицкая, руководитель отдела социальной политики и специальных проектов ПАО Ростелеком:Во все времена особенно ценились педагоги, которые могут заинтересовать класс и удержать его внимание. У таких учителей даже самый сложный предмет становится простым и увлекательным, а уроки пролетают незаметно. Интернет-технологии – один из инструментов, при помощи которых преподаватель может сделать учебу привлекательной, как это получилось у Владимира Громадина.Заявки на участие в конкурсе принимались в период с 2 октября по 22 декабря 2017 года через Официальную страницу конкурса. Принимались только работы, которые уже были реализованы и имели действующие интернет-ссылки. В качестве проектов выступали сайты или разделы сайта, сообщества в социальных сетях, приложения для ПК или мобильные приложения.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * * ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВРостелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.