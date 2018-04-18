В подмосковном Королеве преступники ворвались в дом генерального директора корпорации Тактическое ракетное вооружение Бориса Обносова. Они связали его и жену и, угрожая топором, потребовали отдать деньги и драгоценности. Ущерб составил 7,4 миллиона рублей.

В подмосковном Королеве ограблен дом генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова.Инцидент произошел 16 апреля. Трое неизвестных в масках ворвались в дом, расположенный на Колхозной улице. Они связали проживающего в постройке на участке помощника по дому, забрали у него топор и ключи от коттеджа. Затем преступники ворвались в дом, ударили хозяина обухом топора по лицу, связали его и супругу скотчем и веревками.Угрожая Обносову топором и ножом, грабители потребовали у него деньги и драгоценности. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, материальный ущерб составил порядка 7 миллионов 400 тысяч рублей. Полиция ведет поиск преступников.