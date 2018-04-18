В Турции пройдут досрочные выборы. Как президентские, так и парламентские. Решение об их проведении 24 июня 2018 года после встречи с главой оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В Турции пройдут досрочные выборы. Как президентские, так и парламентские. Решение об их проведении 24 июня 2018 года после встречи с главой оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Девлет Бахчели поддержал идею о досрочных выборах.К подготовке досрочных выборов немедленно приступила Высшая избирательная комиссия, сообщает РИА Новости. Необходимость проведения досрочных выборов Эрдоган объяснил необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления в Турции.Пока же, подчеркнул Эрдоган, Турция периодически сталкивается с проблемами, поскольку система работает по старым лекалам. Турция должна была перейти на президентскую форму правления в конце 2019 года. А очередные выборы планировались на 3 ноября 2019 года.Однако события в Сирии, продолжил президент Турции, заставляют Анкару преодолеть существующую неопределенность. Ранее представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) опровергали слухи о досрочных выборах.Отмены чрезвычайного положения в Турции в связи с объявлением досрочных выборов потребовала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции. Об этом заявил заместитель председателя партии Бюлент Тезджан.Чрезвычайное положение в Турции было введено на три месяца после попытки переворота в июле 2016 года. С тех пор ЧП продлевалось на трехмесячный срок шесть раз. На заседании турецкого парламента предложение о его продлении должно быть отклонено.