В лифте жилого дома на улице Маршала Захарова местная жительница оказала активное сопротивление напавшему на нее грабителю. Злоумышленник ударил ее и попытался отобрать сумку...

В лифте жилого дома на улице Маршала Захарова местная жительница оказала активное сопротивление напавшему на нее грабителю. Злоумышленник ударил ее и попытался отобрать сумку с личными вещами и деньгами. Получив отпор, скрылся. Потерпевшая вызвала наряд полиции.«Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и проведя опрос местных жителей, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное установили личность подозреваемого и задержали его в Подмосковье. В ходе дальнейших следственных действий выяснилось, что подозреваемый промышлял еще и вымогательством. В ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили и изъяли листовки. В текстах указывалась угроза причинить повреждения машинам автовладельцев, если те не переведут деньги по указанным реквизитам. Далее оперативники установили 11 жителей района, которые стали жертвами вымогателя. Один из них успел перевести денежные средства на счет злоумышленника», – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Отделением дознания ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство», а следственным отделом того же территориального подразделения, – по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк