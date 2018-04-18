18.04.2018

2018-04-18 19:00:41

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Согласно данным портала "Яндекс.Пробки" загруженность дорог в Москве достигла 10 баллов. Наибольшие проблемы с движением наблюдаются в центре города, на Садовом и Бульварных кольцах а также на МКАД. По прогнозам специалистов в пробки будут постепенно пропадать и к 23:00 плотность движения в городе может составить всего 2 балла.