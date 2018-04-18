В британском Уэльсе скрывавшийся от полиции на велосипеде правонарушитель был задержан при помощи активных граждан, которые вмешались в погоню, не испугавшись вооруженного ножом злоумышленника.

В британском Уэльсе скрывавшийся от полиции на велосипеде правонарушитель был задержан при помощи активных граждан, которые вмешались в погоню, не испугавшись вооруженного ножом злоумышленника, сообщает BBC. Камера регистратора запечатлела момент поимки.В минувшее воскресенье, 15 апреля, полиция Кардиффа преследовала беглеца, который удирал на велосипеде. Один из прохожих выбежал на проезжую часть и ловко спихнул подозреваемого с его транспортного средства, другой сбил его с ног, а третий помог задержать, благо стражи порядка оказались на месте через считанные секунды.Беглецом оказался 20-летний Муаз Тарафдар. На следующий день, в понедельник, он предстал перед судом и был приговорен к шестимесячному заключению за ношение охотничьего ножа в общественном месте — его обнаружили в рюкзаке правонарушителя.