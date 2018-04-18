На фоне очередного витка санкционной агрессии в отношении России Москва дает Вашингтону шанс наладить отношения. Как сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Кремль призвал чиновников смягчить антиамериканскую риторику.

На фоне очередного витка санкционной агрессии в отношенииРоссии Москва дает Вашингтону шанс наладить отношения. Как сообщает влиятельноеагентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Кремль призвал чиновников смягчить антиамериканскую риторику.Президент Владимир Путин дает еще один шанс главе Белогодома выполнить свои предвыборные обещания. Во время предвыборной гонки тогдаеще кандидат от Республиканской партии неоднократно высказывался онеобходимости улучшения отношений с Россией.Как отмечает Bloomberg, нанесенный Соединенными Штатами впрошлую субботу удар по Сирии имел ограниченный характер, что было позитивновоспринято Кремлем. Кроме того, утверждает агентство, в Москве воспринялинегативно заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, который сказал,что Россия будет сбивать ракеты, выпущенные западной коалицией по Сирии, атакже их носители.В российском руководстве, подчеркивает агентство, продолжаютнадеяться, что продолжающееся ухудшение отношений между двумя странами удастсязатормозить. По словам источников Bloomberg, надеяться на позитивный трендпозволяет в том числе поздравление Дональда Трампа Владимира Путина с победойна мартовских выборах главы государства.Но пока отношения между двумя странами продолжаютухудшаться, и нынешний глава Белого дома несет за это личную ответственность. Вначале апреля Вашингтоне ввел новые санкции против 38 российских физических июридических лиц. Под ограничения попали представители крупного бизнеса, а такженекоторые чиновники и госкомпании. В их числе промышленная группа "Базовыйэлемент", банк "Российская финансовая корпорация",машиностроительный холдинг "Русские машины", агрохолдинг"Кубань" и ряд других организаций.Повод для новых санкций до ужаса тривиален – в СШАпродолжают считать, что Москва виновата во вмешательстве в выборы вамериканские президентские выборы в 2016 году и "подрыве демократии".Сюда же приплетены конфликт на Украине, ситуация в Сирии, русские хакеры (ещеодна страшилка Вашингтона), а также отравление бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери. За все это якобы несет ответственность Москва, а разтак, размышляют в Белом доме, Россию нужно заставить "изменитьповедение".