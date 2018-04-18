На фоне очередного витка санкционной агрессии в отношении
России Москва дает Вашингтону шанс наладить отношения. Как сообщает влиятельное
агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Кремль призвал чиновников смягчить антиамериканскую риторику.
На фоне очередного витка санкционной агрессии в отношении
России Москва дает Вашингтону шанс наладить отношения. Как сообщает влиятельное
агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Кремль призвал чиновников смягчить антиамериканскую риторику.
Президент Владимир Путин дает еще один шанс главе Белого
дома выполнить свои предвыборные обещания. Во время предвыборной гонки тогда
еще кандидат от Республиканской партии неоднократно высказывался о
необходимости улучшения отношений с Россией.
Как отмечает Bloomberg, нанесенный Соединенными Штатами в
прошлую субботу удар по Сирии имел ограниченный характер, что было позитивно
воспринято Кремлем. Кроме того, утверждает агентство, в Москве восприняли
негативно заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, который сказал,
что Россия будет сбивать ракеты, выпущенные западной коалицией по Сирии, а
также их носители.
В российском руководстве, подчеркивает агентство, продолжают
надеяться, что продолжающееся ухудшение отношений между двумя странами удастся
затормозить. По словам источников Bloomberg, надеяться на позитивный тренд
позволяет в том числе поздравление Дональда Трампа Владимира Путина с победой
на мартовских выборах главы государства.
Но пока отношения между двумя странами продолжают
ухудшаться, и нынешний глава Белого дома несет за это личную ответственность. В
начале апреля Вашингтоне ввел новые санкции против 38 российских физических и
юридических лиц. Под ограничения попали представители крупного бизнеса, а также
некоторые чиновники и госкомпании. В их числе промышленная группа "Базовый
элемент", банк "Российская финансовая корпорация",
машиностроительный холдинг "Русские машины", агрохолдинг
"Кубань" и ряд других организаций.
Повод для новых санкций до ужаса тривиален – в США
продолжают считать, что Москва виновата во вмешательстве в выборы в
американские президентские выборы в 2016 году и "подрыве демократии".
Сюда же приплетены конфликт на Украине, ситуация в Сирии, русские хакеры (еще
одна страшилка Вашингтона), а также отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери. За все это якобы несет ответственность Москва, а раз
так, размышляют в Белом доме, Россию нужно заставить "изменить
поведение".