На сайте Евразийской экономической комиссии нашлась информация о новых айфонах. Как следует из документа, регулятор зарегистрировал устройства 10 апреля, а значит, в продажу они могут поступить к началу мая — в июне. Речь, возможно, идет об iPhone SE 2-го поколения, который не обновлялся больше двух лет, либо вариации iPhone X с улучшенным железом.

На сайте Евразийской экономической комиссии нашлась информация о новых "айфонах". Как следует из документа, регулятор зарегистрировал устройства 10 апреля, а значит, в продажу они могут поступить к началу мая — в июне. Речь, возможно, идет об iPhone SE 2-го поколения, который не обновлялся больше двух лет, либо вариации iPhone X с улучшенным "железом".Сведения о предстоящих "айфонах" были внесены в "Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих". Там значатся 11 моделей, использующих iOS 11: A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. В качестве изготовителя указана американская Apple.Анонс новинки ожидается на WWDC — конференции, ежегодно устраиваемой для разработчиков. В этом году она пройдет с 4 по 8 июня. Кроме iPhone SE 2, могут быть показаны новые версии iOS и macOS, MacBook Air с Retina-экраном высокой четкости и обновление линейки iPad.Три "больших" iPhone приберегут на осень. Одно из устройств будет прямым "наследником" iPhone X — корпус тех же размеров, OLED-экран и обновленная электронная начинка. Второе, идентичное технологически, получит увеличенные экран и корпус. Наконец, третий гаджет станет удешевленной (в частности, за счет использования LCD-экрана вместо дорогостоящего OLED) версией iPhone X, вероятно с чуть более просторным экраном.Кстати, в той же базе данных обнаружили и упоминания о новых смартфонах LG — G7 ThinQ и Q7. Много информации документ не содержит (говорится, что работают аппараты на Android 8.1), но регистрация в ЕЭК означает, что LG рассматривает Россию в качестве одного из ключевых рынков.”12 сотрудников Apple арестовали за утечки читайте такжеРанее в компании подтвердили, что G7 ThinQ будет показан 2 мая в Нью-Йорке. Ему приписывают наличие процессора Snapdragon 845, 6 гигабайт оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, апертуру f/1.5 для качественной съемки в условиях тусклого освещения.