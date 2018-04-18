Певица Маша Распутина воюет за наследство бывшего мужа Владимира Ермакова. По мнению артистки она имеет полное право на жилплощадь в одном из районов Москвы.

Певица Маша Распутина воюет за наследство бывшего мужа ВладимираЕрмакова. По мнению артистки она имеет полное право на жилплощадь в одном израйонов Москвы.Сын Ермакова Алексей не согласен с решением певицы, помнению мужчины Маша лезет не в свое дело. "Когда они разводились в1998 году, Распутина получила половину суммы от проданного загородногокоттеджа. Плюс у меня есть расписка, что она была должна отцу то ли 200, то ли250 тысяч долларов", – заявил он в эфире НТВ.После Ермаков–младший отметил, что некоторые финансовыевопросы уже разрешил нынешний супруг Марии. Например, они поровну поделилинакопившийся долг по коммунальным платежам – с каждой стороны по 20 тысячрублей.Алексей уверен, что по отношению к нему поступаютнесправедливо. Распутина и без того хорошо обеспечена, а его попросту нагло обирают.Добавим, что ранее певица призналась журналистам, что несобирается отказываться от борьбы за квадратные метры. Певица планируетпотратить деньги от продажи этой жилплощади на лечение своей дочери Лиды отВладимира Ермакова.Предметом спора выступает четырехкомнатная квартира в Тушино.На нее могут претендовать двое детей Владимира – Алексей и Лидия. Но, так как старшаядочь артистки проходит лечение в психиатрической клинике, за имущество решилапобороться сама Маша, сообщает сайт "Комсомольская правда".Добавим, что отношение между певицей и ее экс-супругом были,мягко говоря, натянутыми. Артистка никогда не скрывала, что пожалела о браке с Владимиром уже через год после свадьбы. Распутина уверена, что Ермаков-старший настраивал еепротив общей дочери Лиды и стал причиной ее психологического недуга.