Виктория Дайнеко пытается тщательно скрывать свою личную жизнь. К сожалению для певицы, в диджитал -эпоху очень сложно что-либо утаить.

Виктория Дайнеко пытается тщательно скрывать свою личнуюжизнь. К сожалению для певицы, в диджитал -эпоху очень сложно что-либо утаить.Артистка попалась под прицел фотокамеры во время свидания снезнакомцем. Поклонница узнала Дайнеко в ресторане, сняла исполнительницу намобильный телефон и отправила снимок ей в Instagram."Вот прям с парнем поужинать без фотоотчетов в сторис. Всехженихов мне распугаете так!", – высказалась по этому поводу артистка. В кадре можно разглядеть Викторию, сидящую в ресторане, напротив нее расположился молодой мужчинаспортивного телосложения. Судя по пейзажу за окном, встреча проходила поздновечером.Отметим, что Дайнеко редко выкладывает фотографии сухажерами и не публикует изображение маленькой дочери в соцсети. После развода смузыкантом Дмитрием Клейманом певица старается меньше распространяться обо всем, что не касается ее творческих планов.Добавим, что меньше года назад Виктория снова появилась на рынкеневест. Сейчас певица растит двухлетнюю дочь Лидию одна и заверяет, что экс-мужне стремится видеться со своей наследницей и не платит алименты.В свою очередь музыкант недавно рассказал, что артистка веласебя с ним очень агрессивно и даже применяла физическую силу, когда они жиливместе. "Я могу сказать, что защищаласебя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла", – такответила Виктория на нападки Клеймана, сообщает