Жительница Алма-Аты погибла под колесами рейсового автобуса, на высокой скорости вылетевшего на пешеходный переход. Камера наблюдения зафиксировала момент смертельной аварии, произошедшей около половины девятого утра в среду, 18 апреля.

Жительница Алма-Аты погибла под колесами рейсового автобуса, на высокой скорости вылетевшего на пешеходный переход. Камера наблюдения зафиксировала момент смертельной аварии, произошедшей около половины девятого утра в среду, 18 апреля, на углу улиц Толе би и Утеген батыра.Водитель автобуса утверждает, что ехал на разрешающий сигнал светофора. По его словам, которые приводит Tengri news, девушка внезапно выбежала на проезжую часть, и он просто не успел среагировать. При этом директор транспортной компании характеризует своего подчиненного самым положительным образом, отмечая, что за два года работы он не допустил ни одного нарушения, кроме заезда на стоп-линию.При этом обнародованные кадры ставят слова водителя под сомнение. На видео можно заметить, как автобус совершает маневр, объезжая остановившийся на светофоре автомобиль, а затем, не снижая скорости, продолжает движение. В этот момент две девушки, стоящие на пешеходном переходе, синхронно делают шаг вперед, но если одна из них быстро остановилась, заметив автобус, то вторая оказалась под колесами транспортного средства.Жертва аварии 1994 года рождения скончалась на месте происшествия.