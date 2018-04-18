Сотрудники Госавтоинспекции выявили грубейшее нарушение в эксплуатации рейсового автобуса, осуществляющего перевозку по маршруту «Владимир – Собинка».

Сотрудники Госавтоинспекции выявили грубейшее нарушение в эксплуатации рейсового автобуса, осуществляющего перевозку по маршруту «Владимир – Собинка».В ходе проверки транспортного средства были установлены неисправности в тормозной системе. В отношении водителя было возбуждено административное дело и выписан штраф в размере 500 рублей. На данный момент автобус находится на спецстоянке.В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности должностного лица, ответственного за выпуск на линию данного автобуса. Ему может грозить штраф в размере от 5 до 8 тысяч рублей.Мероприятия по контролю за техническим состоянием общественного транспорта будут продолжены.