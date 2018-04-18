Российская актриса театра и кино Юлия Такшина и представитель знаменитой
и старинной династии цирковых артистов Эдгард
Запашный примут участие в IV Международном рыцарском турнире св. Георгия, который пройдет в
музее-заповеднике Коломенское с 30
апреля по 2 мая. Известные медийные персоны примерят на себя роли знатных горожан
XV века и займут почетное место на исторической трибуне.
Российская актриса театра и кино Юлия Такшина и представитель знаменитой
и старинной династии цирковых артистов Эдгард
Запашный примут участие в , который пройдет в
музее-заповеднике "Коломенское" с 30
апреля по 2 мая. Известные медийные персоны примерят на себя роли знатных горожан
XV века и займут почетное место на исторической трибуне.
Турнир св. Георгия зарекомендовал себя как один из
крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях
восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья.
Как и в предыдущие годы,
гостей турнира ждет незабываемое зрелище: джостинг – сшибка двух всадников,
вооруженных цельнодеревянными копьями, меле – групповые схватки верхом, и
поединки на двуручном оружии. Также останутся в программе полюбившиеся публике упражнения
с оружием – Skill-At-Arms (SAA). Разумеется, все будет происходить
по-настоящему – с риском, невероятным азартом и драйвом.
Известная
телеведущая Тутта Ларсен,
принимавшая участие в ТСГ-2017 в качестве дамы и почетного гостя, делится
своими впечатлениями: "Это просто
потрясающе. Если вы в Москве, обязательно сходите с детьми в "Коломенское" на турнир
святого Георгия! У нас столько впечатлений – рыцари, музыканты, кузнецы,
монахи! И бои по-настоящему, с копьями, мечами, на прекрасных конях верхом!
Дамы, скоморохи, солдаты и пажи – настоящая машина времени! Добро пожаловать в
15 век!"
Представлять цвет современного рыцарства будут рыцари
из России, Канады, Великобритании, Нидерландов
и Белоруссии, ранее не участвовавшие в московских соревнованиях. Среди
иностранных участников: Бертус Брокамп,
реконструктор из Нидерландов, руководитель международной группы "Историческая
образовательная инициатива" (Foundation HEI), участник множества турниров по
всей Европе и США, опытный и техничный боец; канадский рыцарь Марк Амель – звезда международных
турниров; Дмитрий Свентицкий –
рыцарь из Беларуси, в движении с 2007 года, бессменно верен Минской Унии "Меч и
Ворон"; Доминик Сьюэлл – организатор целой серии английских турниров,
проводимых под эгидой организации English Heritage, занимающейся управлением
историческими объектами на территории Великобритании. Приняв участие в турнире
святого Георгия, Доминик войдёт в узкий круг рыцарей, посетивших все три
крупнейших мировых турнира в дисциплине historical solid: турнир Ордена св.
Михаила (Франция) и турнир св. Ива (Австралия).
Турнир станет еще более комфортным как для гостей,
так и для участников. Для проведения автограф-сессий будет отведено специальное
место, а график встреч будет объявлен заранее. Появятся стенды, информирующие
посетителей о текущем положении бойцов в турнирной таблице. Данные будут
обновляться каждое утро. Все торговые точки, включая фудкорт, переместятся в
верхнюю часть парка. В районе ристалища останется только историческая ярмарка.