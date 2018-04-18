Российская актриса театра и кино Юлия Такшина и представитель знаменитой и старинной династии цирковых артистов Эдгард Запашный примут участие в IV Международном рыцарском турнире св. Георгия, который пройдет в музее-заповеднике Коломенское с 30 апреля по 2 мая. Известные медийные персоны примерят на себя роли знатных горожан XV века и займут почетное место на исторической трибуне.

Российская актриса театра и кино Юлия Такшина и представитель знаменитойи старинной династии цирковых артистов ЭдгардЗапашный примут участие в , который пройдет вмузее-заповеднике "Коломенское" с 30апреля по 2 мая. Известные медийные персоны примерят на себя роли знатных горожанXV века и займут почетное место на исторической трибуне.Турнир св. Георгия зарекомендовал себя как один изкрупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталяхвосстанавливающий реалии рыцарского Средневековья.Как и в предыдущие годы,гостей турнира ждет незабываемое зрелище: джостинг – сшибка двух всадников,вооруженных цельнодеревянными копьями, меле – групповые схватки верхом, ипоединки на двуручном оружии. Также останутся в программе полюбившиеся публике упражненияс оружием – Skill-At-Arms (SAA). Разумеется, все будет происходитьпо-настоящему – с риском, невероятным азартом и драйвом.Известнаятелеведущая Тутта Ларсен,принимавшая участие в ТСГ-2017 в качестве дамы и почетного гостя, делитсясвоими впечатлениями: "Это простопотрясающе. Если вы в Москве, обязательно сходите с детьми в "Коломенское" на турнирсвятого Георгия! У нас столько впечатлений – рыцари, музыканты, кузнецы,монахи! И бои по-настоящему, с копьями, мечами, на прекрасных конях верхом!Дамы, скоморохи, солдаты и пажи – настоящая машина времени! Добро пожаловать в15 век!"Представлять цвет современного рыцарства будут рыцарииз России, Канады, Великобритании, Нидерландови Белоруссии, ранее не участвовавшие в московских соревнованиях. Средииностранных участников: Бертус Брокамп,реконструктор из Нидерландов, руководитель международной группы "Историческаяобразовательная инициатива" (Foundation HEI), участник множества турниров повсей Европе и США, опытный и техничный боец; канадский рыцарь Марк Амель – звезда международныхтурниров; Дмитрий Свентицкий –рыцарь из Беларуси, в движении с 2007 года, бессменно верен Минской Унии "Меч иВорон"; Доминик Сьюэлл – организатор целой серии английских турниров,проводимых под эгидой организации English Heritage, занимающейся управлениемисторическими объектами на территории Великобритании. Приняв участие в турниресвятого Георгия, Доминик войдёт в узкий круг рыцарей, посетивших все трикрупнейших мировых турнира в дисциплине historical solid: турнир Ордена св.Михаила (Франция) и турнир св. Ива (Австралия).Турнир станет еще более комфортным как для гостей,так и для участников. Для проведения автограф-сессий будет отведено специальноеместо, а график встреч будет объявлен заранее. Появятся стенды, информирующиепосетителей о текущем положении бойцов в турнирной таблице. Данные будутобновляться каждое утро. Все торговые точки, включая фудкорт, переместятся вверхнюю часть парка. В районе ристалища останется только историческая ярмарка.